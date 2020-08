O Boticário: mulher brasileira é inspiração para novos produtos

A mulher que inspirou Liz é brasileira! Tem uma beleza e força que é só dela. Cada escolha, cada erro e acerto constroem a sua história de sucesso. Ela não é definida pela idade, mas sim pela trajetória que a trouxe até aqui.

“A mulher brasileira é beleza, brilho e força. Nos inspiramos nela para buscar o que tem de mais especial no mundo da perfumaria. A marca Liz foi idealizada e desenvolvida com o apoio de mulheres influentes, em um processo de construção diferenciado. É uma marca criada por elas, com muita verdade em cada detalhe”, explica Diego Costa, Gerente de Perfumaria do Boticário.

“O olfativo evoca a sensualidade e força feminina. A combinação entre o amadeirado e o floral é perfeita para mulheres que buscam fragrâncias com personalidade e potência, sem deixar de lado o toque de dulçor e frescor”, completa Costa.

O lançamento é assinado pela perfumista francesa Emilie Coppermann, da Casa de Fragrâncias Symrise. O tempo e a maturidade dos ingredientes fazem o segredo da fórmula de Liz. É preciso esperar um período de seis anos até que eles alcancem o seu melhor perfume. O resultado deste processo é uma combinação entre o frescor floral da Íris Absoluta francesa e a força amadeirada do Vetiver de Madagascar.

Além do Desodorante Colônia, o portfólio da linha Liz traz o Hidratante Desodorante Corporal e o Sabonete Líquido, para uma rotina completa de perfumação e cuidado. Os produtos estão disponíveis nas lojas físicas e no site www.boticario.com.br.

Serviço:

Desodorante Colônia, 100ML

Preço: R$109,90

Pirâmide Olfativa Liz

Saída: Bergamota, Açafrão, Laranja | Corpo: Flor de Laranjeira, Íris, Rosa Bulgária

Fundo: Vanilla, Patchouli, Mousse de Saxe Dl, Sândalo, Vetiver, Cumarina

Sabonete Líquido Corporal, 200ML

Preço: R$37,90

Creme Desodorante Hidratante Corporal, 250G

Preço: R$49,90

Sobre O Boticário

O Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos, unidade de negócios do Grupo Boticário. A marca de beleza mais amada e preferida dos brasileiros* foi inaugurada em 1977, em Curitiba (Paraná), e tem hoje a maior rede franqueada de cosméticos do país; com mais de 3.700 pontos de venda, em 1.750 cidades brasileiras, e mais de 900 franqueados. Presente em 15 países, há mais de 40 anos desenvolve produtos com tecnologia, qualidade e sofisticação – seu portfólio tem mais de 850 itens de perfumaria, maquiagem e cuidados pessoais. Eleita a marca mais lembrada em Diversidade e Inclusão** e comprometida com a beleza das pessoas e do planeta, o Boticário não realiza testes em animais e investe na melhoria contínua de produtos e processos, para torná-los cada vez mais sustentáveis.

*Fonte: Kantar, LinkQ Online, Total Brasil, 2.500 lares compradores de perfumaria, cuidados com a pele e maquiagem, Dezembro de 2019.

**Fonte: Oldiversity. Grupo Croma Nov/2017.