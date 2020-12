O natal da praticidade e dos cozinheiros de primeira viagem

A BRF, uma das maiores companhias de alimentos do mundo, se preparou para um ritual moldado sob medida para a despedida de 2020: a multiplicação de ceias. Por conta dos cuidados adicionais de saúde, as celebrações tendem a ter um maior número de jantares, mas com grupos reduzidos, em geral restritos à família nuclear, evitando aglomerações e viagens. À mesa, isso significa porções menores, pratos rápidos e cozinheiros de primeira viagem.

Para atender a essa praticidade exigida pelo momento, a BRF colocou no ar uma nova plataforma de e-commerce simplificada, dobrou o número itens comemorativos em relação a 2019 e compartilhou receitas pelos canais de suas marcas. Pela plataforma virtual Encomende Aqui (encomendeaqui.net.br/vitrine), é possível comprar, e receber em casa, peru, Chester, tender, lombo suíno, pernil suíno, entradas, acompanhamentos, doces e outras delícias das marcas Sadia e Perdigão. Em 2020, a Companhia também lançou 14 novos produtos comemorativos, e agora conta com mais de 30 itens para deixar as festas de fim de ano mais saborosas.

Esses movimentos na operação atendem a novas demandas de consumidores como a agente de comércio exterior Margareth Santos Cancella, de 58 anos. Acostumada a se reunir com tios, primos, sobrinhos e amigos próximos em festas com até 30 pessoas em Paranaguá, no litoral do Paraná, neste ano ela vai passar o Natal em casa com um grupo menor: a mãe, Jurema, o filho André e a nora, Stefany. “Seremos poucos, mas com o mesmo clima de união e esperança”, diz Margareth, que pela primeira vez assumirá o preparo de todos os alimentos na ceia. “Teremos peru, claro, que não pode faltar, mas também vou optar por pratos mais rápidos e prontos, uma lasanha, uma torta doce, para não ficar tanto tempo na cozinha e aproveitar mais esse momento com a família”, complementa.

A plataforma Encomende Aqui, no ar até 1º de janeiro, agrupa cerca de mil padarias em todo o Brasil que terão à disposição ceias completas para as festividades. Na plataforma digital, o cliente pode encontrar a padaria mais próxima e fazer a encomenda. É possível ainda incluir o endereço de onde pretende adquirir ou receber a ceia e agendar data e hora da retirada do pedido, evitando aglomerações.

Plataforma Encomende Aqui facilita comprar e receber em casa os itens para a ceia

Do Peru ao vinho ao Chester Gaúcho

Entre os 30 itens especiais para a ceia oferecidos pela BRF e pensados para quem quer praticidade sem abrir mão do gostinho de Natal, a Sadia traz produtos já conhecidos pelo público, como o Frango Orgânico inteiro ou a linha Speciale, o Peru ao Vinho Espumante e o Pernil com Ervas e Espumante, além do novo sabor de torta tender cream cheese e alho poró com venda exclusiva para os kits natalinos. Na categoria de sobremesas, com a linha Miss Daisy, também há novidades de dar água na boca, com a apresentação de mais três sabores: a torta de creme de avelã, goiabada com cream cheese e uma edição exclusiva para os kits de natal que é a torta mousse de doce de leite com castanha caramelizada.

A Perdigão, presente na casa do consumidor há 80 anos, chega neste fim de ano comemorando os 40 anos do Chester. A marca, que conta com um portfólio tradicional nos lares brasileiros, amplia a variedade: além do Chester Tradicional, há as opções Azeite e Ervas, Assa Fácil Tradicional, Assa Fácil Pesto e até uma alternativa regional, o Chester Gaúcho, exclusivo para os consumidores do Sul do País. Todas as ações foram pensadas para que este Natal diferente seja uma celebração especialmente reconfortante.

Receitas

O site de receitas de Natal da Sadia (https://www.sadia.com.br/quantomaisvocesabe/receitas/?tipo-de-receita=natal) traz receitas como:

Peru recheado caprese

Lombo cítrico com vegetais

Peru com frutas vermelhas

Sobre a BRF

Uma das maiores empresas de alimentos do mundo, a BRF está presente em mais de 130 países e é dona de marcas icônicas como Sadia, Perdigão e Qualy. Seu propósito é oferecer alimentos de qualidade cada vez mais saborosos e práticos, para pessoas em todo o mundo, por meio da gestão sustentável de uma cadeia viva, longa e complexa, que proporciona vida melhor a todos, do campo à mesa. Pautada pelos compromissos fundamentais de segurança, qualidade e integridade, a Companhia baseia sua estratégia em uma visão de longo prazo e visa gerar valor para seus mais de 90 mil colaboradores no mundo, mais de 260 mil clientes e aproximadamente 10 mil integrados no Brasil, todos os seus acionistas e para a sociedade.