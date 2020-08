O presente que o seu pai merece está no Copacol Supermercados

Celebrado no Brasil no segundo domingo de agosto, o Dia dos Pais representa muito mais que a entrega de presentes. A data está diretamente ligada a gratidão que os filhos têm por aqueles que doaram seu tempo e dedicação para oferecer que podem enquanto pais.

Por isso, os filhos homenageiam e agradecem aos papais por toda a companhia, suporte e carinho recebido ao longo de suas vidas, com presentes, mensagens, beijos e abraços. E para tornar este momento ainda mais especial, o Copacol Supermercados preparou ofertas especiais e presentes que vão agradar o seu herói.

Entre os presentes que as lojas da Cooperativa oferecem estão cestas personalizadas com bebidas, chocolates, chinelos, aparelhos de barbear, kit churrasco, celulares, entre outras opções que podem ser montadas na hora conforme a escolha do cliente. “Temos presentes para os pais que gostam de churrasco, que tomam um chimarrão, que são fanáticos por futebol, para aqueles que gostam de tecnologia e também para aqueles que nesta pandemia estão cuidando da aparência em casa”, afirma o gerente da loja de Cafelândia, João Lauro Gonçalves.

Entre os destaques para este Dia dos Pais estão:

Smartphone MS6x preto nb762 Multilaser com parcelas de R$72,90;

Fone de ouvido 360 Multilaser com parcelas de R$23,30;

Sandália street ole 37 rider por R$19,90;

Balde para destilado/cerveja 10 litros R$54,90;

Kit churrasco de inox com madeira – 3 peças com parcelas de R$22,60.

“Além dos presentes, o Copacol Supermercados também está com uma promoção acontecendo pelo Facebook onde será sorteado um kit churrasco com mais de 15 itens, entre eles carvão, pão de alho, mesa com cadeira, avental, linguiça, térmica para cerveja e muito mais”, enfatiza João.

Para concorrer ao prêmio é fácil e rápido. “Basta curtir a página do Copacol Supermercados no Facebook, compartilhar em modo público e marcar um amigo na foto oficial. Vale lembrar, quanto mais marcar os amigos mais chances você terá de ganhar” finaliza o gerente da loja de Cafelândia.