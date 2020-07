Obras em escolas e Cmeis de Toledo são concluídas durante pandemia

Enquanto o calendário escolar da rede municipal de ensino está suspenso, a Secretaria de Educação manteve o cronograma de obras em escolas e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei). Somente em julho foram concluídas melhorias em nove instituições, um investimento total de R$ 1.058.140,55.

Deste total, R$ 224.760,42 foram aplicados em três Cmeis: R$ 95,087,68 na ampliação e reforma do Vó Tharcila (Coopagro), R$ 25.164,00 na repintura externa do Sueli Gruber (Panorama) e R$ 104.508,74 na ampliação e reforma do Cantinho Feliz (BNH Paraná). Seis escolas municipais foram beneficiadas com os R$ 833.380,13 restantes: Walter Fontana (Pioneira), R$ 250.730,56 (reforma, repintura e instalação de parque infantil); Circo da Alegria (Europa), R$ 48.432,95 (reforma); Egon Werner Bercht (Jardim Paraná), R$ 54.739,42 (retirada de tela e execução de cerca com repintura); São Dimas (Bom Princípio), R$ 14.988,06 (reforma); Ari Arcássio Gossler (Santa Maria), R$ 445.123,49 (reforma, ampliação e construção de cisterna); e São Francisco de Assis (São Francisco), R$ 19.365,65 (cisterna) – as cisternas foram construídas por meio de convênio com Itaipu Binacional.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Edna Heloisa Schaeffer Amaral, estas ações contribuem para a melhoria da qualidade do ensino. “Com essas intervenções, vamos oferecer a alunos e professores um espaço mais seguro e adequado para o desenvolvimento de atividades didático-pedagógicas extraclasse alternativas”, pontua.

Edna celebra a entrega destas obras, que são sonhos antigos das comunidades beneficiadas. “Ao longo dos últimos anos, acompanhamos o processo de elaboração de projetos e de licitação para que pudéssemos atender estas demandas no menor tempo possível. O esforço de toda a equipe, que superou vários trâmites burocráticos, agora está sendo recompensado, pois a população verá a melhoria que tanto esperava realizada”, observa a secretária.