Omni lança soluções em crédito e vendas online para varejistas

Com o intuito de alavancar negócios, o Omni Banco & Financeira, instituição conhecida por possuir um dos melhores serviços de crédito do Brasil, acaba de lançar a plataforma Omni+ para o segmento varejista de venda de móveis e eletros em geral. Trata-se de uma ferramenta de Crédito Direto ao Consumidor, também conhecida como CDC Loja, que deve desburocratizar o pedido por financiamentos em pontos de vendas de todo o país. Outra novidade que integra a plataforma e, principalmente, os pequenos e médios lojistas podem adquirir é uma solução tecnológica que estrutura o e-commerce do estabelecimento para vendas online.

“A plataforma Omni+ deve facilitar a tomada de crédito, gerando um impacto econômico significativo. Uma das nossas missões é transformar a vida das pessoas. Quando desburocratizamos o crédito, proporcionamos a realização de objetivos e sonhos de milhares de brasileiros”, afirma Márcio Luppi, diretor comercial da Omni.

Essa é a segunda fase de um projeto iniciado há dois anos, com o lançamento do Omni+ voltado para o mercado de veículos, agora, a cia está lançando no mercado a plataforma para o CDC L que contou com investimento de R$ 1 milhão. “Essa ferramenta é uma maneira rápida e eficiente para os crediaristas e vendedores encaminharem as propostas de financiamento”, explica Cláudio Costa, superintendente de varejo da Omni.

Com uma plataforma de crédito mais assertiva, a Omni espera crescer cerca de 100% dos negócios do CDC L. “Estamos oferecendo ao lojista mais agilidade que, além de trazer praticidade ao processo, pode ajudar a empresa a realizar mais vendas porque otimiza o tempo do colaborador”, aponta Costa.

Análise de crédito customizada

Um dos diferenciais da companhia é a análise de crédito customizada. “A Omni conta com uma mesa de análise exclusiva para a operação, segmentada por produto, e com uma análise julgamental. Isso significa que nós avaliamos caso a caso para ponderar o risco de cada cliente e oferecer a melhor opção de financiamento dentro da categoria que ele se enquadra”, afirma Costa.

Em casos de aprovação automática, a Omni consegue dar um retorno imediato. Nos casos de análise julgamental o retorno para o lojista ocorre em até 20 minutos, e a empresa realiza o pagamento da proposta em até um dia após a sua efetivação. Pensando na segurança da operação, a Omni conta com biometria e assinatura digital, reduzindo os riscos e evitando o trânsito de documentos físicos.

“O intuito da companhia é beneficiar toda a cadeia produtiva, do lojista ao consumidor final, trabalhando com soluções de alta performance para o mercado e promovendo transformações sociais e econômicas na vida das pessoas”, conclui Luppi.

Atualmente, o CDC L da Omni está presente em 3 mil municípios no Brasil e tem mais de 12 mil lojas parceiras em todas as regiões do país. Com um sistema personalizado às necessidades de cada cliente, o serviço atende os principais segmentos de Móveis e Eletro, Móveis Finos, Móveis Planejados, Acabamentos Finos, Materiais para Construção, Piscinas e Colchões.

CDC L – Estruturado

Já com a pandemia da Covid-19, a companhia tem observado o crescimento da operação do CDC L – Estruturado, no qual o lojista que já tem (ou quer ter) o próprio crediário pode desenvolver sua oferta de crédito. “Registramos aumento de 50% na procura pela operação desde o início da quarentena. Esse modelo de CDC L é uma oportunidade para os lojistas que querem manter o crediário próprio, mas precisam de capital. Somos líderes nesse segmento e custeamos a operação para que o varejista continue operando como crediário próprio, gerando mais rentabilidade para o negócio”, complementa Costa.

E-commerce

Durante esse período de isolamento social, a Omni também viu a necessidade de auxiliar os pequenos e médios lojistas a explorarem o potencial de venda e está criando uma solução de e-commerce para vendas do CDC L.

“Essa novidade estará disponível para todos os nossos clientes a partir de agosto. Os varejistas terão acesso a uma plataforma digital criada pela Omni e poderão oferecer uma modalidade de pagamento inédita nesse mercado: boleto parcelado. Muitos lojistas, principalmente aqueles que ainda não operavam digitalmente, aprenderam a utilizar o poder das vendas online a favor do negócio e queremos auxiliá-los a aprimorar a operação neste ‘novo varejo’”, conclui Costa.

Sobre o Omni Banco & Financeira

Presente há 26 anos no mercado, a Omni é uma instituição financeira sólida e reconhecida por possuir um dos melhores serviços de crédito do Brasil. Com Agentes (correspondentes bancários) exclusivos em todo território nacional, se consolidou como um dos principais players no financiamento de veículos usados e crédito varejista, expandindo sua operação em diversos segmentos para atender consumidores com menor acesso ao crédito, que buscam a realização de seus planos pessoais e profissionais.