Operação de Combate à Pornografia Infantil: duas pessoas são presas em Cambé

A Polícia Civil (PC) do Paraná cumpre, nesta sexta-feira (06), quatro mandados de busca e apreensão na sétima fase da operação Luz na Infância. De acordo com a assessoria da PC, duas pessoas foram presas em flagrante em Cambé e outros dois mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nas cidades Ponta Grossa e Toledo.

“Por isso que sempre digo aqui: pais, fiquem atentos aos conteúdos que seus filhos acessam na internet. Os pais ou responsáveis por crianças e adolescentes devem conversar e explicar quais os benefícios e riscos do uso não consciente da internet. Todos podem contribuir para combater esse crime e denunciar para a polícia quando notar algo suspeito”, alerta o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente, do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia Legislativa do Paraná.

A operação foi deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em dez estados do Brasil, são 137 mandados de busca e apreensão ao todo. Ela é realizada de forma integrada com forças de segurança dos Estados Unidos, Argentina, Panamá e Paraguai e busca identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes praticados na internet.

A pena para quem armazena esse tipo de conteúdo varia de um a quatro anos de prisão, de três a seis anos pelo compartilhamento e de quatro a oito anos de prisão pela produção de conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual.

Os detalhes serão apresentados em entrevista coletiva no final da manhã, no Palácio da Justiça.

Com informações da Polícia Civil e do Ministério da Justiça.