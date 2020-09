Ortigara participa de lançamento de pavilhão à agroindústria familiar

Um ato na tarde desta quinta-feira (10) marcou o lançamento oficial do início das obras de um pavilhão para a agroindústria familiar, estrutura que deverá estar pronta e funcionar já na 33ª edição do Show Rural Coopavel, oficialmente agendado para o período de 1º a 5 de fevereiro de 2020. Participaram o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento Norberto Ortigara, o presidente do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná Natalino Avance de Souza, o presidente da Coopavel, Dilvo Grolli, o coordenador geral do evento Rogério Rizzardi e outras autoridades.

O pavilhão terá 500 metros quadrados e será construído perto da área que, na edição mais recente, abrigou a arena de drones do Show Rural Digital. “Fico feliz com essa iniciativa, porque assim teremos um ambiente melhor para recepcionar empreendedores familiares de todo o Paraná. São pequenos produtores rurais que participam do evento para mostrar os mais diferentes produtos, elaborados com a colaboração de técnicos especializados do IDR”, aponta Nataliano.

Até a edição mais recente do Show Rural, os agricultores familiares ficavam em tendas improvisadas que não asseguravam a comodidade, o conforto e a estrutura que precisavam para trabalhar e atender aos visitantes. “Esse é mais um avanço importante dessa parceria da Coopavel e do governo estadual, por meio do Instituto de Desenvolvimento, e que fará muito bem à agroindústria familiar e também ao evento, que tem a superação e a reinvenção como marcas fortes”, observa Dilvo Grolli.

“A indústria caseira, comum nas pequenas propriedades rurais do Oeste e de outras regiões do Paraná, cumpre um papel de destaque e ficamos felizes em criar um ambiente muito melhor para recepcionar esses agricultores”, complementa Rogério Rizzardi.