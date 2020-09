Pandemia: aulas online ao vivo vieram para ficar no CNA

Com o fechamento das portas das escolas, consequência das medidas impostas para garantir o isolamento social, o CNA, uma das maiores redes de ensino de idiomas do país, desenvolveu em tempo recorde o CNA Live Class. A solução de aulas online ao vivo criada pela rede permitiu dar continuidade aos cursos em andamento, atendendo aos seus milhares de alunos.

“Umas das vantagens do formato que adotamos é que podemos manter a interação entre professor e aluno e entre os próprios alunos”, afirma Marcelo Barros, diretor de Educação do CNA. “Nas chamadas ‘breakout rooms’, eles podem praticar o idioma em pares ou trios como se estivessem em sala de aula.”

A solução deu muito certo, pois manteve a qualidade das aulas com a metodologia e a qualidade CNA, tanto que o índice de presença média dos alunos no formato online é de 84% (número igual ao período pré-pandemia).

Nesse novo formato, o aluno pode estudar com seu professor e turma, desenvolvendo a comunicação oral e escrita em atividades que simulam situações do dia a dia. Tudo isso sem sair de casa ou trabalho, com toda a comodidade, por meio de aulas ao vivo pela internet em dias fixos. Em pesquisa realizada com quase 6 mil alunos da rede, 80% indicariam o CNA Live Class para um amigo e 20% consideram estudar nesse novo formato mesmo após a pandemia.

Além das aulas, também foram adaptadas para o ambiente online as provas e uma série de atividades extras que fazem parte do curso, como Cooking Class (aulas de culinária), Lyrics Training (estudo de letras de música) e contação de histórias em inglês ou espanhol, entre outras.

Para implementar o CNA Live Class, a rede de idiomas investiu na capacitação das equipes pedagógicas das escolas, com a realização de webinars diários sobre boas práticas de ensino a distância e a criação de cursos oferecidos pela UniCNA, a universidade corporativa do CNA.

Agora, alunos do CNA têm três modalidades a sua escolha:

Presencial

Disponível tanto para o ensino de inglês como de espanhol, o curso presencial é oferecido nas escolas CNA, com carga horária entre 36 e 40 horas, em turmas com dias e horários predefinidos e fixos. A modalidade é aberta a crianças a partir de três anos de idade, jovens e adultos.

CNA Live Class

Disponível tanto para o ensino de inglês como de espanhol, o curso acontece a distância em plataforma de interação ao vivo, em dias e horários predefinidos e fixos. Com duração de 40 horas por módulo, essa modalidade atende jovens a partir de 13 anos e adultos.

CNA Go

Disponível para o ensino de inglês para jovens e adultos, o curso acontece na plataforma do CNA Go e tem uma carga horária ilimitada de estudo e de prática de atividades online. Nessa modalidade, o aluno estuda quando desejar e ainda pode participar de aulas ao vivo com foco em conversação, em dias e horários agendados.

Sobre o CNA

Com 46 anos de experiência no ensino de inglês e espanhol, o CNA é uma das maiores redes de ensino de idiomas do país, com mais de 600 escolas em todo o território nacional. Sua metodologia moderna explora elementos presenciais e a distância, além de inovadores recursos tecnológicos, que inserem o idioma no cotidiano do aluno a fim de proporcionar fluência ao falar, ler, escrever e compreender a língua mais naturalmente. Um dos projetos da rede que evidencia este diferencial, o premiado Speaking Exchange, recebeu 10 Leões no Festival Cannes Lions 2014.

É a única escola de idiomas da América Latina a ter material didático exclusivo em parceria com a Disney. Também é centro aplicador autorizado dos exames internacionais de proficiência na língua inglesa da Universidade de Cambridge e do exame internacional de proficiência em língua espanhola.