Pandemia impede posse de 200 escrivães na Polícia Civil

O deputado Delegado Recalcatti, membro da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Paraná, apresentou na terça-feira (18), requerimento ao governo estadual com pedido de providências para a convocação imediata dos escrivães que foram aprovados em concurso público da Polícia Civil do Paraná, realizado em 2018. Apesar do ato de convocação de 200 aprovados ter sido publicado em 12 de março, eles efetivamente não tomaram posse por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19.

“É compreensível que o Estado venha suspendendo a convocação dos 200 primeiros colocados por causa da pandemia, mas é preciso começarmos a nos preparar para um retorno às atividades e a falta de pessoal na Polícia Civil deve ser tratada como prioridade”, afirmou o deputado. “Importante é ressaltar que os prazos de validade do concurso estão correndo e as provas foram realizadas há mais de dois anos”, completou.

Além da convocação para os procedimentos de posse dos aprovados, o parlamentar solicita também a apresentação de um cronograma para futuras novas contratações. A seleção de 2018 contou com 41.163 inscrições e 633 profissionais foram aprovados. “Solicito que seja apresentado à sociedade um cronograma de convocação de todos os demais aprovados neste certame”, anotou no requerimento.

Suspensão de prazos

A Assembleia Legislativa aprovou na quarta-feira (19) um projeto de lei que autoriza o governo a suspender os prazos de validade dos concursos públicos abertos no Paraná. Além dos escrivães, aguardam convocação os aprovados em concursos para a Polícia Científica, Fomento Paraná e Secretaria de Estado da Saúde. A proposta ainda precisa passar por mais um turno de votação antes de seguir para a sanção do Governo do Estado.