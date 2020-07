Pandemia motiva a união de empresários em Cascavel

Diante das soluções rápidas que a pandemia do novo Coronavírus exigiu dos empresários de todos os setores, união e colaboração se tornaram palavras-chaves para que os negócios se mantivessem no mercado. Pensando nisso, um grupo de mais de trinta empresas de Cascavel, região Oeste do Paraná, decidiram se unir para criar um movimento único que pudesse engajar e motivar os empresários e, também, fomentar a valorização do comércio local. Batizado de Juntos Cascavel, o movimento nasceu em maio deste ano e, desde então, já tem colhidos resultados positivos com as mobilizações.

“O grupo iniciou a parceria com a produção e divulgação de um vídeo sensibilizando a sociedade para o contexto. Hoje, realiza ações diversas e está facilitando alguns acessos no sentido de oficinas e capacitações para fortalecer a compra local e as marcas participantes”, explica a consultora do Sebrae/PR, Danieli Doneda.

A união fortaleceu a rede de contatos e de parcerias. O vídeo institucional, por exemplo, foi inserido de forma gratuita em todas as emissoras de televisão e o movimento também divulgou os trabalhos em entrevistas, além de conquistar divulgação em outdoors de forma gratuita. Resultados que, segundo a proprietária da Magnólia Boutique e participante do grupo, Flavia Werlang, dão uma dose extra de motivação aos envolvidos.

“Quando temos pessoas do bem, trabalhando por um objetivo comum, o retorno vem. Começamos unindo empresários que já se conheciam e agregamos mais empresas ao movimento. Criamos um grupo que não foca apenas na criação de promoções e do fomento à venda: estamos fortalecendo o comércio local e engajando a população à nossa causa, que não vai acabar junto com a pandemia”, pontua a empresária.

O movimento, agora, tem outras ações programadas. Uma delas é a jornada de lives, sempre promovida por duas empresas, que abordam temas leves e comportamentais para ajudar as pessoas a encarar o distanciamento social. No calendário, também estão previstas campanhas e iniciativas para datas comemorativas, conforme explica o proprietário do Pastiera Restaurante e membro do movimento, Vinicius Fabreti.

“A ideia é promover várias iniciativas que beneficiem tanto o cliente final quanto as empresas envolvidas. As lives têm o objetivo de promover conteúdo e de divulgar o comércio e as empresas envolvidas. Daqui a alguns dias, também teremos o lançamento da campanha do Dia dos Pais, promoção de cartela de descontos e brindes para dia das crianças, lives de verão e campanha de Natal”, enumera o empreendedor.

Além das programações de campanhas e promoções, o movimento também prevê a oferta de cursos, webinars e capacitações para os participantes. Até o momento, já constam na agenda a realização do Varejo Digital, promovido pelo Sebrae/PR e a Fecomércio PR; participação em rodadas virtuais de negócios; bolsas em cursos online de finanças e gestão; webinars com especialistas sobre cenário de mercado e tendências para o setor e capacitação com Jaqueline Gomes sobre o modelo Disney de encantar e oferecer experiências ao cliente.

Os empresários interessados em aderir ao movimento podem entrar em contato com o Sebrae/PR pelo telefone (45) 3321-7050, pelo e-mail ddoneda@pr.sebrae.com.br ou pelo Instagram @juntoscascavel.