Paraná tem cinco novidades pela GOL em outubro

O Estado do Paraná tem cinco grandes novidades pela GOL Linhas Aéreas, a maior Companhia aérea do Brasil, neste mês de outubro/2020, com conexões diretas, mais rápidas e eficientes para os Clientes nas cidades de Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Londrina e Maringá.

Com estas rotas, a GOL aumenta a oferta de assentos em mais de 63% no estado, ao comparar outubro com setembro/2020. Tudo construído com viés de retomada consciente e responsável, dentro das normas vigentes de Segurança, seja no solo ou no ar -valor número 1 da Companhia.

Em detalhes

Curitiba tem de volta a ligação direta com Porto Alegre, com o retorno deste voo a partir desta quinta-feira, (1º). Assim, com pouco mais de 1h de voo, é possível trafegar entre as duas importantes capitais da região Sul.

Já Londrina passa a ter um destino inédito: para a capital federal Brasília, de onde é possível ter acesso a outras 42 cidades pelo País. Cascavel agora tem, e apenas pela Companhia, o voo direto para São Paulo/GRU (de onde é possível acessar a voos por todo o País e pelo mundo), operado com os jatos Boeing 737-700.

A turística Foz do Iguaçu tem de volta a rota direta para o Rio/Galeão, além de ter aumento de oferta também para São Paulo/GRU, com voos diários a partir do dia 8. Outra importante cidade beneficiada é Maringá, com aumento de oferta para dois voos diários para São Paulo/GRU, também a partir do dia 8.

Todos esses destinos ampliam e melhoram o acesso para empresas, que terão mais opções para envios de produtos e cargas dos mais diversos pontos do País e do exterior. Favorecem, ainda, aqueles que precisam viajar neste momento, por questões familiares, médicas ou de trabalho, e o retorno gradual do fluxo de turistas.

Para conhecer todos os destinos, dias e horários em vigor na GOL (com cerca de 400 voos diários neste mês de outubro/2020, e chegando a 95% dos destinos do período pré-pandemia), clique em: http://www.voegol.com.br/pt/informacoes/voos-gol

Os bilhetes já estão disponíveis e podem ser adquiridos no site http://www.voegol.com.br, no aplicativo da Companhia, nas lojas GOL nos aeroportos, pelo telefone da Central de Relacionamento (0300 115 2121) e nas agências de viagem.