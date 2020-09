Paraná terá laboratório de inovação no setor agropecuário

O Governo do Estado lança nesta quarta-feira (2), às 15 horas, em evento online, o projeto de criação do Laboratório de Inovação do Sistema Estadual de Agricultura do Paraná (Seagri). A partir de agora serão realizadas várias outras atividades virtuais de sensibilização sobre o tema. Depois, a Paraná Projetos fará a prototipação do laboratório.

O Laboratório de Inovação i-Lab Agro é a primeira experiência do setor público brasileiro voltada ao tema agro. A ideia nasceu na Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), mas logo foi expandida para os outros órgãos do Sistema Seagri – Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná-Iapar-Emater (IDR-Paraná) e Centrais de Abastecimento do Paraná (Ceasa).

“Começamos a estudar os modelos de inovação e projetos e chegamos à conclusão de que o tipo de estrutura seria um laboratório de inovação”, disse o gerente de Apoio Técnico da Adapar, Alessandro Casagrande. Com a experiência adquirida em outros projetos, a Paraná Projetos, órgão ligado à Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes, e a Secretaria da Agricultura e do Abastecimento assumiram a tarefa de fazer prototipação do laboratório.

Abertura

A prototipação será iniciada após esse processo de sensibilização, que começa nesta quarta-feira (2), no lançamento do projeto, que contará, entre outros, com a presença do secretário da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, do secretário de Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, e do superintendente-geral de Inovação do Paraná, Henrique Domakoski.

O evento terá também palestras de representantes da Embrapa, Frísia Cooperativa Agroindustrial e Banco Mundial, que falarão sobre as experiências em laboratórios de inovação. A previsão é que nas próximas seis quartas-feiras, até meados de outubro, outros modelos sejam discutidos, com a intenção de ter referências nacionais e internacionais sobre inovação em governo, economia comportamental e transformação digital.

Posteriormente, serão promovidos eventos para capacitação de facilitadores e mentores em metodologias de inovação. Eles terão a tarefa de conduzir oficinas de ideação e prototipação do laboratório para iniciar o processo de priorização de iniciativas de inovação a serem desenvolvidas na primeira fase.

Paraná inovador

O Laboratório de Inovação i-Lab Agro é mais uma das iniciativas do Estado para tornar o Paraná mais competitivo também na área de tecnologia para o agronegócio, da mesma forma que já é na produção de alimentos. Para isso, o Governo tem estimulado o desenvolvimento de startups voltadas para esse segmento, inclusive com perspectiva de exportação tecnológica.

Com o mesmo interesse, o Governo do Estado destinou a Granja do Canguiri, ex-residência oficial dos governadores, para se transformar na Escola Agrícola 4.0. A área de 27 mil metros quadrados funcionará como suporte às atividades do Colégio Estadual de Educação Profissional Newton Freire Maia, que fica ao lado. Ali serão oferecidas disciplinas relacionadas à inovação e ao uso de tecnologias aplicadas à agricultura familiar.

As inscrições para acompanhar o evento de abertura e as demais palestras, gratuitas, podem ser feitas no site http://agrogov.live/