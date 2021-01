Paraná teve 126 mil novos microempreendedores individuais em 2020

O ano de 2020 foi marcado pela pandemia, pela crise e paralisação de diversos setores da economia. Mas, em meio a esse cenário caótico, muitos brasileiros enfrentaram as adversidades e buscaram abrir o seu próprio negócio. Segundo dados da Receita Federal, apenas em 2020, o Paraná teve o registro de 126.520 novos microempreendedores individuais, marca 19,2% maior do que a registrada em 2019, quando 106.123 novos MEI foram criados. Ao final de 2020, o estado registrava o total de 709.945 MEI, o quarto colocado em relação a todos os estados brasileiros, atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

O aumento no número de microempreendedores individuais também acontece, nacionalmente, também segundo a Receita Federal. Em 2020, no mês de abril, o país registrou a marca de 10 milhões de MEI e, ao final do ano, foram registrados mais de 1,88 milhão de novos MEI, elevando o total para 11,31 milhões por todo o país. O número foi 11,1% maior do que em 2019, quando foram abertos 1,69 milhão de novos negócios nessa modalidade.

A coordenadora estadual do MEI no Sebrae/PR, Carla Selva, explica que o crescimento no número de empreendedores não se dá apenas pela criação de oportunidades em atividades que apresentaram crescimento, como as vendas online ou delivery.

“Muitas pessoas perderam seus rendimentos e resolveram empreender por necessidade, como uma alternativa para garantir renda em um momento de escassez de empregos. Como o negócio visa a subsistência do empresário e de sua família, é preciso buscar auxílio e ferramentas que ajudem a empresa a se desenvolver”, avalia Carla Selva.

Pensando nesse público, o Sebrae lançou, ao longo de 2020, diversos conteúdos como cursos online gratuitos, lives, palestras, oficinas, e-books, textos e outros materiais para ajudar os microempreendedores. No site do Sebrae é possível conferir diversos conteúdos. Além do atendimento pelo 0800, pelo chat online e redes sociais, os interessados em abrir a própria empresa também podem tirar dúvidas e buscar orientações nas 181 Salas do Empreendedor espalhadas pelo estado.

Uma das pessoas que buscou o auxílio do Sebrae/PR e empreendeu foi Larissa Cristina da Silva, dona de loja online que vende embalagens e kits de presentes com produtos diversos, em Curitiba. Larissa estava desempregada e aproveitou o momento para abrir a própria loja online de presentes. A engenheira já havia tido uma loja de roupas, mas afirma que o processo durante a pandemia foi diferente, com o processo de abertura da empresa por e-mail e com a produção dos kits em sua própria casa. A empresária se mostrou otimista com as boas vendas nos primeiros meses como empreendedora.

“Os primeiros meses foram excelentes, melhores do que eu imaginei. Acredito que o negócio esteve bem adaptado à realidade da pandemia, já que a loja é 100% online e eu mesma realizo as entregas. Com os presentes, nós ajudamos as pessoas a estarem próximas umas das outras mesmo com o distanciamento social”, explica ela, que quer ampliar a linha de produtos e começar a entregar os presentes para diferentes locais do Brasil.

A consultora Carla Selva apresenta algumas dicas para as pessoas que têm o sonho de abrir o próprio negócio: