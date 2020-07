Paranaense Anjos Colchões & Sofás cresce mesmo durante a crise

A Anjos Colchões & Sofás, rede de franquia com mais de 80 unidades no Brasil e exterior, conseguiu, mesmo durante a crise ocasionada pela pandemia da Covid-19, inaugurar cinco unidades no estado de São Paulo e Paraná e fechar novas parcerias, totalizando o número de 100 contratos ativos. O ritmo acelerado se deve, sobretudo, ao novo diretor de franquias, Leonardo dos Anjos, que assumiu o cargo no começo de 2020 com a missão de acelerar o processo de expansão da marca. “Meu objetivo é alcançar o número de 500 lojas em operação dentro de um período de cinco anos. Teremos muito trabalho, mas montamos uma equipe qualificada para garantir o crescimento sustentável dos nossos franqueados e da rede como um todo”, comenta o executivo.

Para o novo diretor, períodos de turbulência econômica, como este que vivemos, acontecem, mas o mais importante é se manter otimista e acreditar em uma recuperação a médio e longo prazo. “Fomos afetados, assim como tantos outros setores, mas como nossos produtos visam o bem-estar das pessoas, o isolamento fez aumentar a busca por colchões e sofás de qualidade. Somado ao investimento em publicidade digital, os franqueados mantiveram o fluxo de vendas, garantindo o faturamento mesmo na adversidade e com as portas fechadas. Isso atraiu a atenção de novos investidores que desejam empreender num segmento com capacidade aspiracional”, explica.

Desde a segunda quinzena de março, quando a pandemia do novo Coronavírus chegou oficialmente ao Brasil, a Anjos Colchões & Sofás passou a incentivar novas formas de venda, o que deu capilaridade para que os franqueados mantivessem o caixa. Com investimentos em redes sociais, que direcionam para atendimentos via telefone e WhatsApp, muitos conseguiram manter as vendas diante da incerteza. Só neste primeiro semestre de 2020, a rede fortaleceu sua presença no estado do Paraná, berço da empresa, abrindo unidades nas cidades de São Miguel do Iguaçu, Maringá e Curitiba; além de inaugurar a primeira franquia na capital paulista e chegar à cidade de Atibaia, no interior do estado. Até o final do ano, estão previstas mais 50 inaugurações.

Sobre a Anjos Colchões & Sofás

Fundada no Paraná em 1990, a Anjos Colchões & Sofás começou suas atividades com produção de estofados e apenas quatro funcionários. Em 2001 incorporou mais dois braços de negócios e estruturou um complexo que atende hoje padrões e normas internacionais de qualidade e segurança, gerando mais de 500 empregos diretos e 1800 indiretos. Em 2007, foi criada a Anjos Franchising, projeto que deu início a Rede Franquias Anjos Colchões & Sofás, que atualmente conta com 80 lojas e está presente em seis estados brasileiros e três unidades no Paraguai.