Paranaense disputa título da Copa Truck em Interlagos

O paranaense Wellington Cirino está na disputa do título da Copa Truck após assegurar a vaga ainda na primeira copa, somando 10 pontos extras. O recordista de pole-positions no mundo dos caminhões tem uma missão difícil no próximo domingo, no Autódromo de Interlagos: vencer corridas e contar com combinação de resultados.

“O primeiro objetivo é conquistar mais uma pole e sair na frente na corrida 1. Fazer uma boa corrida e deixar as contas para o final”, comentou o piloto que leva as cores da Cresol, Masso Alimentos e Unimed Beltrão em seu caminhão.

Cirino tem uma desvantagem de 14 pontos para o líder Beto Monteiro, mas prefere acreditar no potencial do caminhão Mercedes-Benz da equipe AM Motorsport. “Terei um caminhão super-competitivo. O time não está poupando esforços para entregar um equipamento top, e essa visão de ir com o que há de melhor que o André Marques tem deixa os demais pilotos da equipe muito motivados. Vamos fazer boas corridas”, garante Cirino.

A equipe AM Motorsport utiliza os caminhões Mercedes-Benz, com o patrocínio da Cresol e Cerveja Império. O apoio do Mercedes Club, Nino Faróis, Gelog Transportes, YPF Brasil e Rodoviário Crismara.

A Copa Truck terá atividades em Interlagos a partir da sexta-feira, com sessões de treinos livres às 8h20 e 16h30. No sábado, o terceiro treino será às 12h55, enquanto o classificatório vai acontecer às 16h05. No domingo acontecem as corridas que definem os títulos da temporada a partir das 14h.

Classificação Grande Final

1º – Beto Monteiro, 124 pontos

2º – André Marques, 116 pontos

3º – Valdeno Brito, 112 pontos

4º – Wellington Cirino, 110 pontos

5º – José Augusto, 110 pontos

6º – Felipe Giaffone, 110 pontos

7º – Danilo Dirani, 108 pontos