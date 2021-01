Paranaense faz histÃ³ria ao vencer o concurso Miss Turismo Internacional

Paranaense faz história ao vencer o concurso Miss Turismo Internacional

Carol Vinharski, a paranaense de 22 anos, que na manhã de ontem conquistou um dos mais importantes concursos de beleza do mundo, é natural de Prudentópolis, no Paraná. Estudante de publicidade e propaganda, modelo e influenciadora digital, a representante brasileira que conta com mais de 100 mil seguidores na rede social de vídeos curtos ‘tiktok’, encantou um time de jurados asiáticos e se tornou a primeira brasileira a conquistar o título de Miss Turismo Internacional.

O concurso que é realizado anualmente em Kuala Lumpur na Malásia, devido a pandemia do covid-19, teve sua primeira edição 100% on-line. Preparada pelo estudioso de concursos de beleza e consultor de misses Paulo Filho, Vinharski gravou conteúdo em famosos pontos do país, passou por 5 estados e não mediu esforços para promover o turismo nacional.

“Carol é extremamente determinada, seguiu à risca o planejamento e escreveu seu nome na história ao se tornar a primeira brasileira a conquistar o Miss Turismo Internacional”, conta Paulo Filho, consultor de misses responsável pela preparação da brasileira. “Eu amo viajar e ter a oportunidade de fazer isso promovendo as belezas do meu país foi simplesmente incrível. O Brasil é um país maravilhoso, destino de milhões de turistas todos os anos” – afirma Carol Vinharski.

Em sua 23ª edição, o concurso que foi disputado por 31 países, pela segunda vez na história teve uma Latina conquistando o título máximo. O feito realizado em 2014 pela venezuelana Faddya Ysabel, que até o momento era a única representante da América do Sul a vencer a competição, foi repetido pela paranaense, Carol Vinharski. “Eu me sinto realizada, extremamente feliz e motivada a honrar esse título promovendo o Turismo pelo mundo”, afirma a paranaense.