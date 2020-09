Paranhos destaca retomada dos voos da Azul em Cascavel

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos destacou a retomada dos voos da Azul Linhas Aéreas no Aeroporto Coronel Adalberto Mendes da Silva e adianta que a expectativa que novo terminal comece a operar entre final de setembro e início de outubro. “Logo, os passageiros que vierem para cá terão uma ótima surpresa ao desembarcarem diretamente pelos fingers encontrarão um terminal de passageiros 100% novo”, disse Paranhos.

Os voos para cidade estavam suspensos desde março devido a pandemia do Coronavírus. A primeira linha que voltou é dos voos diários entre Cascavel e Viracopos em Campinas, que pode fazer conexão com Belo Horizonte, Goiânia, Salvador, Belém, Manaus, Fort Lauderdale nos EUA e Lisboa em Portugal. “Cascavel precisava de um aeroporto moderno, que vai potencializar os investimentos e o desenvolvimento da região” afirmou.

Os novos voos seguem os protocolos sanitários da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) e a modernização do novo terminal, segundo Paranhos, é uma vitória de um time de muitos jogadores – prefeitura municipal, governos estadual e federal, setor empresarial, cooperativismo agroindustrial e a Itaipu Binacional. “O novo aeroporto de Cascavel será um dos poucos do interior com essa tecnologia dos fingers”.

Estrutura

As obras do aeroporto, investimento de R$ 38 milhões, já foram entregues e agora só depende da autorização da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para seu funcionamento. “Foram cerca de R$ 20 milhões de verbas própria da prefeitura, além de R$ 4 milhões da Itaipu, R$ 2,3 milhões do governo federal e R$ 11 milhões do governo do Paraná. Foi a união dos esforços que viabilizou essa importante obra”, explicou.

Além do aeroporto, foram revitalizados e duplicados de 2,2 quilômetros da Avenida Ítelo Webber, principal acesso do aeroporto a BR 277, com novo sistema de iluminação. O terminal conta com seis quilômetros de cerca, estacionamento para 398 automóveis, sistema de drenagem da água da chuva, novo pátio de estacionamento das aeronaves com piso de concreto, iluminação em LED, terminal de passageiros com cinco portões e dois pavimentos, dois fingers, mobiliário, equipamentos e novas esteiras.

Azul e Gol

“Esse novo aeroporto é um sinal de esperança para a retomada do País. Os empresários saem e chegam a Cascavel com expectativa de novos negócios, acelerar o crescimento a partir do segmento agropecuário, mas também industrial e turístico, dada a proximidade com Foz do Iguaçu. O novo aeroporto vai ajudar a puxar esse novo País no segundo semestre, conectar o Oeste com o mundo”, disse Paranhos.

O aeroporto de Cascavel terá voos com destino a Curitiba, Guarulhos (SP), Campinas (SP) e Porto Alegre, em operações das companhias Gol e Azul. A estimativa é que o espaço possa receber em pouco tempo a circulação diária de até 1.200 pessoas, atingindo a marca de mais 400 mil passageiros por ano.

“É o momento de prestar contas de um grande presente para Cascavel, que saiu do papel com a ajuda do Estado”, ressaltou o prefeito Leonaldo Paranhos. As novas instalações já podem ser visitadas aos finais de semana, das 10h às 17h, que uma equipe da prefeitura estará realizando um tour pelos novos espaços.