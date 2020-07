Parceria busca qualificar trabalhadores e fomentar empreendedorismo

O Governo do Estado viabiliza uma nova parceria para aumentar a qualificação profissional e diminuir a informalidade no mercado de trabalho. A iniciativa foi discutida em reunião online realizada nesta quinta-feira (23), com a participação de representantes das secretarias da Justiça, Família e Trabalho; do Planejamento e Projeto Estruturantes, e da Educação, do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), a Fomento Paraná e o Sistema S.

A ideia é viabilizar com o Sistema S a capacitação dos trabalhadores e disponibilizar microcrédito para fomentar o empreendedorismo, por meio das Agências do Trabalhador. O objetivo é fomentar a geração de emprego e renda, como forma de enfrentar a pandemia do Coronavírus e faz parte do grupo de trabalho criado pelo governador Ratinho Junior para a retomada econômica do Paraná.

Na reunião, o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Mauro Rockenbach, destacou o esforço entre os órgãos para levar mais qualificação aos paranaenses. “O bom diálogo entre os envolvidos proporcionará uma ação fantástica e inovadora. Com auxílio das 216 Agências do Trabalhador, será possível dar novas oportunidades de qualificação aos profissionais paranaense”, afirmou.

“Quanto mais qualificamos a pessoa, maior será o ganho dela. Queremos possibilitar o ensino profissionalizante aos paranaenses, para que eles possam estar aptos a exercer cargos e funções específicas, que gerem mais emprego e renda”, explicou o secretário do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge.

De acordo com Luiz Antônio Rolim de Moura, gerente da unidade Ambiente de Negócios do Sebrae, entidade que integra o Sistema S, o órgão avalia a possibilidade de oferecer uma orientação qualificada para aquele trabalhador que se encontra na informalidade, que tem potencial e pode se formalizar para inserção ao mercado do trabalho.