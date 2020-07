Parceria com Estado viabiliza abertura de novos leitos em Foz

Uma parceria entre a Prefeitura de Foz do Iguaçu e a Secretaria de Estado da Saúde viabilizou a abertura de uma nova ala no Hospital Municipal Padre Germano Lauck. O novo espaço tem 21 leitos de Unidade de Cuidados Especiais (UCE) destinados a pacientes com o novo Coronavírus.

A unidade foi construída em 60 dias, com de R$ 2 milhões do município e o custeio será de responsabilidade da Secretaria da Saúde do Estado. “Foz do Iguaçu está bem organizada e estamos atuando com muita parceria entre Estado e município”, afirmou o secretário Beto Preto.

“Vamos custear os leitos exclusivos para Covid-19 e atuaremos diretamente com os gestores da região para manter tudo funcionando perfeitamente”, acrescentou.

A estrutura da ala de Unidade de Cuidados Especiais está equipada com camas elétricas, monitores multiparâmetros, ventiladores pulmonares, pontos para hemodiálise, sistema de renovação e exaustão de ar em todos os ambientes (Filtro HEPA), ar-condicionado em todos os ambientes, recepção e ambiente para descanso.

O prefeito Chico Brasileiro disse que o apoio da Secretaria possibilitou também deixar a ala como legado para o período pós-pandemia.

Foz do Iguaçu é sede da 9ª Regional de Saúde. De acordo com o informe epidemiológico do novo Coronavírus publicado nesta segunda-feira (27) a Regional tem 4.117 diagnósticos positivos e 34 óbitos pela Covid-19.