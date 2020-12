Parque Tecnológico Itaipu seleciona novas empresas para incubação

Foram dois meses intensos de preparação para validar e moldar suas propostas de negócios e, agora, os empreendedores terão cinco minutos para apresentar as ideias para uma banca especializada, composta por profissionais renomados nas áreas de negócios, inovação, investimentos e startups. No DemoDay do Programa de Inovação Corporativa, uma das ações do Acelera Foz, serão escolhidas 13 propostas que vão entrar para a incubação no Parque Tecnológico Itaipu (PTI-BR).

O evento acontece de forma totalmente virtual na próxima terça-feira (15) a partir das 14h. Foram selecionadas 30 propostas voltadas a áreas como agronegócio, turismo, e-commerce e automação de processos. Algumas das soluções são de empresas já constituídas, outras ainda serão formalizadas. Aquelas que forem aprovadas garantirão, além do suporte do PTI para colocar em prática suas ideias, R$ 32 mil como investimento.

A abertura do Demoday está marcada para as 14h, com as boas vindas dos diretores superintendente do PTI, General Eduardo Garrido, e de Negócios e Inovação, Rodrigo Régis de Almeida Galvão. Na sequência, o chefe de Gabinete do diretor-geral brasileiro da Itaipu, coronel Ricardo Bezerra, autor do livro “Missão Haiti: 7 Lições de Liderança”, ministra uma breve palestra sobre Liderança e Motivação.

As apresentações das propostas dos empreendedores serão divididas em quatro bancas, sendo que a primeira e a segunda ocorrem simultaneamente a partir das 15h, e a terceira e quarta ocorrem, também de forma simultânea, às 17h15. Elas poderão ser acompanhadas pelo público, ao vivo, pelo Youtube do PTI por meio do link (bit.ly/demoday2020pti).

“Convidamos a todo o público de Foz do Iguaçu e região, entre empreendedores, investidores e demais interessados para conhecerem as ideias que podem transformar o futuro de Foz do Iguaçu, gerando desenvolvimento, emprego e renda para toda a população. Este é o grande objetivo das ações que lançamos via Programa Acelera Foz este ano”, afirmou o diretor superintendente do PTI, general Eduardo Garrido.

A seleção

As 30 propostas participantes do DemoDay foram escolhidas entre as 58 que integraram o processo de pré-incubação do Programa de Inovação Corporativa, uma das ações lançadas pelo Acelera Foz com o objetivo de retomar a economia da cidade.

Na pré-incubação, os empreendedores acompanharam workshops e receberam mentorias para avaliar a viabilidade de suas ideias e adequá-las às necessidades reais do mercado. Entre os critérios de seleção das propostas que compõem o DemoDay estão assiduidade, entregas, perfil empreendedor e potencial de mercado.

A empresária Bianca Giordani Baú teve duas propostas selecionadas, ambas de sistemas que envolvem teorias e princípios da Engenharia de Produção. Uma delas, a Farol 4.0, integra a automação da produção com a gestão de indicadores para uma tomada de decisão mais rápida. Já a Otimix auxilia gestores a maximizar seus ganhos, com base nas restrições de fábrica e informações sobre o quê e quanto é melhor produzir.

Para Bianca, o processo de pré-incubação agregou valor às ideias iniciais submetidas ao Programa de Inovação Corporativa. Ela já está se preparando para o Demoday. “Convidamos alguns amigos bem críticos para simularem uma banca e estou treinando o roteiro, ajustando a entonação e simulando possíveis respostas”, conta.

A Agent&GO, da administradora de empresas Marcelle Cristina Morales Cardoso, é outra proposta que compõe o Demoday, uma plataforma que possibilita a agentes de viagens a otimização do tempo e de rendimentos, concentrando em um só local negociações de hotelaria, passagens aéreas e outras opções oferecidas pelas agências de viagem. Ela explica que o objetivo é viabilizar uma nova forma de trabalho para os agentes de viagem, com maior segurança financeira para o agente e seus clientes, e também para Agent&GO, como fornecedora da tecnologia.

A pré-incubação, conforme Marcelle, ajudou a equipe a direcionar a proposta de negócio e possibilitar que partissem para a ação. “Sem contar que na pré-incubação percebemos que o nosso sistema é altamente escalável. É uma forma de atender as dores do cliente (agente de viagens) e, muito além disso, podemos expandir a tecnologia para vários seguimentos do trade turístico”, comenta. A equipe da Agent&GO, segundo ela, está preparada para o DemoDay e confiante de que passarão para a próxima fase, de incubação no PTI.

Inovação Corporativa

O edital, lançado em fevereiro deste ano em parceria com a Fundação Araucária e o Sebrae, foi reestruturado devido os efeitos econômicos da pandemia do coronavírus, e ganhou também uma linha para apoio a projetos de startups com soluções para esses desafios econômicos. Foram selecionadas quatro empresas que, no início de outubro, assinaram contrato para receber até R$ 100 mil para o investimento nessas soluções.

Acelera Foz

O Inovação Corporativa é um dos três editais lançados pelo PTI em conjunto com parceiros dentro do Programa Acelera Foz, que tem o objetivo de retomar a economia da cidade por meio da atração de investimentos e da diversificação da economia. Além dele, o Desafio Inova Oeste, feito com a Fundação Araucária e o Sebrae, destinou até R$ 58 mil para projetos de dez empresas da região Oeste do Paraná, a serem investidos na melhoria de seus negócios. Outra ação foi o Programa de Integração Universidade Empresa, que concede bolsas de pesquisa a 169 estudantes para atuar em 69 empresas iguaçuenses.