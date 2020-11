Passo Certo oferece bolsas de estudo para Ensino MÃ©dio

Passo Certo oferece bolsas de estudo para Ensino Médio

O Colégio Passo Certo oferece bolsas de estudos para a 1° série do Ensino Médio, em Cascavel. O valor de desconto pode ser de até 100%, dependendo da classificação do estudante no processo de seleção. As bolsas são abertas a todos os estudantes que concluem o último ano do Ensino Fundamental em 2020. Ao todo, são cinco vagas para o Ensino Médio em período regular, matutino.

As inscrições para o processo seletivo vão até 7 de dezembro e podem ser feitas gratuitamente pelo site do colégio. A prova, no dia 12 de dezembro, conta com 50 questões de múltipla escolha, divididas entre as áreas de Matemática, Ciências, Língua Portuguesa, História e Geografia, com o objetivo de avaliar os conhecimentos do Ensino Fundamental. Informações e inscrições pelo site colegiopassocerto.com.br/.

Serviço

Processo Seletivo para bolsas de estudo do Colégio Passo Certo

Inscrições: até 7 de dezembro

Valor: gratuito

Prova: 12 de dezembro de 2020

Local de prova: Colégio Passo Certo (R. Acre, 1415 – Country, Cascavel – PR)

Informações e inscrições: https://colegiopositivo.com.br/diferenciais/concurso-de-bolsas/

Escola Passo Certo

Com 20 anos de história, a Escola Passo Certo, localizada em Cascavel (PR), tem turmas de Educação Infantil (Bilíngue e Trilíngue) e Ensino Fundamental (Bilíngue). A proposta Trilíngue alia aulas de Inglês e Espanhol com o objetivo de desenvolver habilidades de interpretação, fala e escrita em três idiomas. A partir de 2019, a escola passou a fazer parte do Grupo Positivo.