Paulinho Mixaria será atração da Copacol no Dia do Agricultor

Um show de humor exclusivo com Paulinho Mixaria será promovido pela Copacol no Dia do Agricultor, 28 de julho, em homenagem a todos os cooperados.

A apresentação terá duração de uma hora, com muita diversão para toda a família. Pode preparar a pipoca, o pinhão e o chimarrão e chamar a criançada, os pais e os avós.

Em função da pandemia do Coronavírus, a Copacol vai levar o stand-up de comédia para sua casa por meio do Canal Oficial da Copacol no Youtube, a partir das 19h. Haverá surpresas para quem estiver acompanhando o show de humor.

A live será mediada pela assessora de Cooperativismo da Copacol, Elizete Lunelli Dal Molin.

Os cooperados têm até esta sexta-feira (24), para enviar fotos que serão usadas em uma homenagem no dia da live. Pode ser foto com a família na propriedade ou durante o trabalho: basta mandar no WhatsApp (45) 9 9923-0035.

Paulinho Mixaria

Para quem gosta de humor raiz, Paulinho Mixaria é referência. Aos 50 anos, nascido em Taquari, Rio Grande do Sul, Mixaria é conhecido por fazer humor sem palavrão, o que lhe rendeu a alcunha de “Humorista das Famílias”. Além seus shows de stand-up comedy, Mixaria produziu dois filmes de comédia, sete CDs de piadas e músicas humorísticas, dois DVDs de shows ao vivo e atualmente produz semanalmente um seriado de humor.