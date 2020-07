Pavimentação de estradas rurais muda o cenário nos municípios

Onde antes só se via barro, pó e buracos, agora se enxerga um caminho formado por pedras irregulares e a esperança de um novo tempo para o escoamento da safra em pontos importantes do Paraná. O Governo do Estado investe R$ 3,9 milhões na pavimentação de 17,5 quilômetros de estradas rurais em três diferentes municípios do Estado. São 12 quilômetros em Chopinzinho, na Região Sudoeste, 3 quilômetros em Porto Barreiro e 2,5 quilômetros em Virmond, ambas no Centro-Sul do Estado, com recursos da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento.

Essas obras integram um conjunto de 59 convênios para pavimentação rural atualmente em execução em 48 cidades diferentes, totalizando cerca de 185 quilômetros em todas as regiões do Estado. O investimento é de R$ 46 milhões, com contrapartidas municipais de R$ 3,2 milhões. São áreas essencialmente agrícolas, que vão conseguir melhorar consideravelmente a logística da produção e ampliar a competitividade dentro do acirrado mercado do agronegócio.

A iniciativa faz parte do Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios e Sistemas Conservacionistas – Estradas da Integração, gerenciado pelo Departamento de Desenvolvimento Rural Sustentável (Deagro), da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento.

“O Paraná tem como estratégica apostar nas suas vocações, e o agronegócio é responsável por cerca de 35% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado. A nossa especialidade é produzir alimentos de qualidade para abastecer o mundo”, afirma o governador Ratinho Junior. “Essas obras e programas preparam o Estado para crescer e atrair novos parceiros para investimentos”, acrescentou.

É o que pensa também a pequena agricultora Ivete Ossovski, de Virmond. Ela mora há 9 anos na Comunidade Santo Antônio e sabe como poucos o que representa a nova pavimentação poliédrica com pedras irregulares. “É o desenvolvimento de toda a região. Quando chovia, formava valetas na estrada e não tinha como passar, tirar os produtos da lavoura. Era prejuízo certo”, diz ela, que planta soja e milho na propriedade encravada no interior de Virmond.

Economia

Secretário municipal de Viação, Nelson Luiz de Vargas revela que já perdeu a conta de quantas vezes teve de mandar recuperar com cascalho o trecho de 2,5 quilômetros após uma forte chuva.

“Aí só se via caminhão encalhado para todo lado. Agora a pavimentação é definitiva, o que significa economia para a prefeitura também”, diz. O investimento na cidade é de R$ 648 mil.

Porto Barreiro

A cerca de 45 quilômetros dali a felicidade do aposentado Antônio Juarez Ruas é por outro motivo. A modernização dos 3 quilômetros de estrada rural em Porto Barreiro vai significar menos tempo para chegar à cidade. “Poderei sair tranquilo que não vou precisar dar uma volta para ir ao Porto Barreiro. Vou ganhar tempo”, afirma, sacolas na mão com os mantimentos comprados no mercado da cidade para passar a semana.

Ele conta que evitava pegar a via justamente por causa do pavimento irregular e dos inevitáveis buracos e poças com água parada. Agora, diz, faz o percurso com entusiasmo.

Prefeita de Porto Barreiro, Marinez Crotti afirma que o município já iniciou tratativas com a Secretaria da Agricultura e Abastecimento para ampliar a obra, pavimentando mais 10 quilômetros de estrada que ligam a mais duas comunidades e um distrito da cidade. “É um pedido antigo da população que está saindo do papel. Mais qualidade de vida para todos”, diz. Na cidade o investimento é de R$ 808 mil.

Chopinzinho

Já Álvaro Scolaro, prefeito de Chopinzinho, no Sudoeste, diz acreditar que os poucos metros que faltam para entregar o trecho de 12 quilômetros da nova estrada rural do município serão concluídos neste mês.

Além de todo impacto positivo no agronegócio, ele lembra de aspectos sociais que serão atingidos com a finalização da obra. Cita a melhoria no deslocamento de estudantes da região para as escolas com ônibus escolares e, com a diminuição dos prejuízos, a garantia da manutenção do emprego e renda no campo, ajudando a evitar o êxodo rural. “O governador sabe a realidade dos pequenos municípios e valoriza o homem do campo. A pavimentação da estrada é reflexo de tudo isso”, afirma.

O agricultor Osvaldo de Moraes mora há 68 anos na região cortada pela via. Planta soja e já ficou inúmeras vezes parado justamente porque a estrada ficava intrafegável. “Em alguns momentos, com a chuva, até os cavalos metiam o queixo no barro”, conta, rindo.

“E o que quebrava de caminhão? A gente era obrigada a parar o serviço e os produtos nunca chegavam na hora certa”, completa Devair Antônio Richard, dono de um aviário que fornece ração para as granjas de Porto Barreiro e arredores. Os recursos destinados para a obra em Chopinzinho são mais de R$ 2,5 milhões.