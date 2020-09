Pavimentação de estradas vicinais estimula economia no campo

Os municípios de Planalto, Dois Vizinhos, Coronel Vivida e Araucária receberam, desde janeiro de 2019, recursos de R$ 29.147.394,43 para pavimentação das chamadas estradas vicinais que vão facilitar o escoamento de produtos de origem agrícola ou animal e, assim, estimular a economia nos pequenos ou distantes distritos.

Os recursos são do Tesouro do Estado e do Sistema de Financiamento aos Municípios (SFM), operados pelo Serviço Social Autônomo (Paranacidade, vinculado à SEDU), para a execução de 10 ações de pavimentação de estradas rurais.

Desse total, já foram pagos R$ 9.598.014,20 às empresas responsáveis pelas obras.

Segundo o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas, João Carlos Ortega, levar infraestrutura de qualidade é uma das formas de oferecer apoio às regiões produtoras do Paraná, localizadas nas áreas rurais dos municípios.

Essa foi a opção de diversas prefeituras que apresentaram projetos, já aprovados pela Sedu, e apoiar o produtor e o comércio locais. “É fundamental para o produtor ter acesso de boa qualidade para levar a sua produção até os centros consumidores”, disse o secretário.

Os projetos estão em fases diferentes, desde os que receberam a autorização para licitação (um projeto em Araucária e outro em Dois Vizinhos) até o já concluído (em Planalto, com a pavimentação asfáltica sobre base de pedras irregulares).

Há outro, com as medições já encerradas (obra concluída e não inaugurada, em Araucária), cinco em execução (em Araucária) e um que já está com a empresa executora contratada (em Coronel Vivida).