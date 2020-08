Pedagogia Unioeste: projeto sobre formação e atuação profissional

Desenvolvido dentro da Pandemia do novo Coronavírus, a atividade de extensão “Pedagogia e Trabalho: formação e atuação profissional” (primeira fase – Fundamentos Gerais) desenvolvida na Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus de Cascavel, é vinculado ao Colegiado de Pedagogia e ao projeto “Integração e Saberes: O Conhecimento Em Rede Durante a Pandemia do Covid-19” e ao Centro de Educação, Comunicação e Artes (Ceca).

Com a coordenação do professor Dr. Edemir Jose Pulita, foram realizadas diversas tarefas no período de 12 de maio a 21 de julho de 2020, com carga horária 48 horas. De acordo com Edemir, o objetivo central dessa primeira Fase foi analisar as relações entre Pedagogia e Trabalho buscando refletir acerca da formação e da atuação deste profissional da educação.

As atividades tinham como finalidade proporcionar aos acadêmicos e egressos um espaço de reflexão, pesquisa, observação e análise da própria realidade relacionada à formação e atuação do profissional de Pedagogia no mercado e no mundo do trabalho atual. Nesta primeira fase (Fase I) do projeto, foram realizadas propostas de leitura, reflexão e discussão de temáticas da área a fim de contribuir para a compreensão das interfaces entre as expectativas, a formação e as possibilidades de atuações dos sujeitos profissionais da Pedagogia. “Buscou-se, com isso, que os acadêmicos e egressos tenham maior possibilidade de escolhas, inclusive mais conscientes e satisfatórias, em sua trajetória profissional, contribuindo para a democratização do acesso às possibilidades profissionais que uma Graduação em Pedagogia pode oferecer” complementa.

As interações e atividades ocorreram em diferentes espaços: plataformas de mensagens (e-mail e WhatsApp), Google Formulário, Padlet, Stream Yard e Youtube. A partir disso, foram realizadas atividades de reflexão, de respostas a questionários, de participação de fóruns de debate, de construção de mapa mental interativo, entre outras. “Essa primeira Fase teve 33 concluintes, a qualidade das reflexões e interações foram consideradas excelentes e as avaliações do curso ofertado foram ótimas. Disso, conclui-se a possibilidade e o propósito de continuação da atividade para uma próxima fase (Fase II), com novas matrículas a possíveis novos interessados para acadêmicos e egressos do curso” acrescenta.

Marinês Limberger Micoanski é egressa de Pedagogia e mestra em Educação. Ela acredita que a busca por novos conhecimentos é uma das exigências do mundo da docência. “Estar em constante processo de formação é necessário e um tanto desafiador. Precisamos correr contra as horas a todo o momento e nem sempre estamos com folga no tempo cronológico. A cada dia, um novo desafio. Tal, como foi o convite para participar dessa atividade de Extensão. Desafio este, que se tornou agradável de cumprir, foram horas proveitosas de estudo que me fizeram refletir sobre muitas situações relacionadas à nossa profissão”.

Márcia Carneiro Vieira é acadêmica de Pedagogia e compreende que pensar a formação e atuação profissional não apenas pelo contexto de pandemia, que exige pessoas a se adequar às novas metodologias de trabalho, mas também, devido ao desmonte da educação pública, é um debate benéfico e urgente para todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. “Faz-se necessário compreender as possibilidades de atuação ciente de que a Pedagogia ao contrário do que alguns pensam, não necessariamente precisa ser uma vocação, sendo um campo, onde é necessária a constante renovação dos saberes devido à velocidade com que o conhecimento se propaga”.

A segunda fase está prevista para ocorrer entre agosto a dezembro de 2020 e terá como foco os seguintes objetivos: Coletar e analisar aspectos acerca do perfil socioeconômico dos ingressantes no curso de Pedagogia e as motivações profissionais para a escolha do curso; Levantar e examinar dados referentes à atuação profissional dos acadêmicos e suas percepções acerca da preparação profissional durante o curso; Buscar e refletir informações sobre a atuação profissional dos egressos do curso bem como realizar uma avaliação da trajetória formativa realizada.

Para fazer parte não há custo, apenas o interessado precisa enviar um e-mail para pedagogiaetrabalhounioeste@gmail.com informando seus dados pessoais como: nome completo, CPF, vínculo institucional (série ou egresso), telefone, endereço de e-mail e responder: “Por que gostaria de participar desta atividade de extensão?”.

Participaram dessa primeira fase os cursistas: Alessandra Sorbara; Alexsandra Soares de Souza Fin; Amanda Roberta Almeida; Beatris Vebber de Lima; Caroline Weisheimer Maronez; Cláudia C de Lima Metz; Daiani Machke Claudio; Eduarda Farias da Silva; Elana Alves Rafael; Emanuely Tangriane Szimanski; Fabio Miranda da Paz; Fernanda da Silva; Fernanda Salla Brandini ; Gabriela Schilienwe; Giovanna Kambetunava Rosa; Jenifer Cavalcante Silva; Jennifer Cristina Oliveira Fidriszewski; Juliana Aparecida Cavacini de Lima; Karoline Vitória Ribeiro; Lais Gabriele de Oliveira Cristo; Leiceanne Kleber; Marcia Carneiro Vieira; Marina Nascimento Lima; Marinês Limberger Micoanski; Paula Daniela Buskievicz; Rafaella Rodrigues de Mello; Regiane Cristina Jarschel; Saiara Winck; Solange Copochinski Becher de Araujo; Suzete Svistalski Schreiber; Thamiris Pimentel Kuhn; Vanessa Hermann e Vinícius de Oliveira Silva.