Pequenas empresas conquistam o Selo de Qualidade do Turismo

Trinta e uma empresas paranaenses foram premiadas com o Selo de Qualidade do Turismo do Paraná, que certifica estabelecimentos turísticos com alto padrão de qualidade em relação à gestão e qualidade de serviços. Por causa da pandemia, os negócios receberão a notícia sobre o reconhecimento de maneira virtual. Até o final do ano, poderá ser realizada uma cerimônia híbrida, com parte presencial, para a entrega oficial do selo junto aos parceiros.

Segundo a coordenadora estadual de turismo do Sebrae/PR, Patrícia Albanez, o Selo de Qualidade do Turismo traz para o estabelecimento um aumento, em média, de 27% no número de clientes e de 22% no faturamento, de acordo com dados do ano passado. Ela afirma que o reconhecimento leva em consideração números que vão além do desempenho e dos resultados financeiros.

“As empresas com o Selo de Qualidade do Turismo buscam melhorar a performance constantemente e gerar um impacto positivo no mercado. Elas apostam em práticas sustentáveis, na valorização do próprio colaborador e possuem uma cultura de inovação que possibilita que enfrentem as adversidades atuais, como a pandemia do Coronavírus. São empresas que vão além dos resultados financeiros e trazem uma colaboração para toda a sociedade”, explica ela.

As empresas que buscam obter o selo passam por processos de adequação dos procedimentos e são submetidas a uma avaliação de conformidade que leva em consideração quesitos com aspectos relacionados à gestão, atendimento ao cliente, infraestrutura, oferta de serviço, inovação, sustentabilidade e critérios sociais e econômicos. Após a realização do processo ao longo de um ano, são premiados com o Selo de Qualidade do Turismo os estabelecimentos que atingirem uma nota de pelo menos 80 pontos (de um máximo de 100) em três critérios de avaliação: Excelência em Gestão, Roteiro de Análise e Turista Oculto.

Os negócios são avaliados por um Comitê Gestor composto por representantes do Sebrae/PR, Fecomércio PR, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Paraná (ABIH-PR), Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Paraná (Abrasel-PR), Associação Brasileira das Agências de Viagens do Paraná (Abav-PR) e a Associação Brasileira de Empresas de Eventos do Paraná (Abeoc/PR).

Um dos vencedores com o Selo Ouro é o Planalto Select Hotel, localizado em um prédio histórico na área central de Ponta Grossa. Segundo seu proprietário, Daniel Wagner, o diferencial do estabelecimento, que completará 80 anos em 2021, é aliar a confiabilidade dos hotéis de rede com uma experiência diferenciada para os clientes que pode ser encontrada em hotéis locais.

“Estamos muito felizes em ser agraciados com um selo chancelado por instituições de grande credibilidade. Nós procuramos oferecer uma experiência que valoriza a história da nossa cidade e que seja marcante tanto em relação à hospedagem quanto à gastronomia, com receitas artesanais em nosso café. Para isso, oferecemos um ótimo atendimento e sempre realizamos as reformas e atualizações necessárias”, afirma.

Foram premiadas 31 micro, pequenas e médias empresas de 13 cidades de diferentes regiões do Paraná. Dentre elas, 18 obtiveram o Selo Ouro (com notas acima de 95), 9 conquistaram o Selo Prata (entre 90 e 95 pontos) e 5 levaram o Selo Bronze (com notas entre 80 e 90). As avaliações podem ser renovadas anualmente. Confira mais informações na página do Selo de Qualidade do Turismo do Paraná.