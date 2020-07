Pesquisa aponta que Ratinho Júnior tem 74% de aprovação

O Grupo RIC e o Instituto Paraná Pesquisas perguntaram aos paranaenses como eles avaliam o governo Ratinho Júnior. Dos entrevistados, 74,2% aprovam a gestão, 20,4% desaprovam e 5,4% não sabem ou não opinaram. A pesquisa mostra ainda que 67,6% aprovam o desempenho do governador no combate ao novo Coronavírus, o número já leva em consideração as medidas de “quarentena restritiva” tomadas nas últimas semanas.

Foram ouvidas 1.512 pessoas, em 162 municípios, entre 9 e 10 de julho. A margem de erro é de 2,5% para mais ou para menos.