Pesquisa ouve pais e professores sobre o retorno às aulas

A Secretaria de Estado da Educação lançou nesta quarta-feira (5) uma pesquisa online sobre retorno às aulas. Serão ouvidos os pais e responsáveis de 1,07 milhão de alunos da rede estadual de ensino.

A pesquisa pretende captar o posicionamento de todos os envolvidos sobre o assunto e faz parte do protocolo de segurança apresentado ao Comitê de Volta às Aulas. A data de um possível retorno será definida pela Secretaria de Estado da Saúde, em função da pandemia do Coronavírus.

A pesquisa ficará no ar até a próxima terça-feira, 11 de agosto, sendo que o seu resultado será divulgado no dia 14, sexta-feira. Será encaminhada aos pais e profissionais da rede por e-mail. Os pais também receberão o link por mensagem SMS.

“Depois de criarmos um protocolo robusto e seguro de retorno às aulas, já aprovado pelas autoridades de Saúde, chegou a hora de ouvirmos os pais e professores da rede estadual de ensino”, disse o diretor-geral da Secretaria da Educação, Gláucio Dias.

O protocolo elaborado pela Secretaria da Educação, a partir de contribuições dos membros do Comitê de Volta às Aulas, orienta que todas as mantenedoras de educação no Estado também realizem pesquisas juntos aos pais de seus alunos e junto aos profissionais.

Elaborado por 33 horas de reuniões com os integrantes do Comitê, o documento contém detalhes sobre como vai funcionar o retorno das atividades presenciais quando for autorizado pelas autoridades da Secretaria da Saúde. Além das medidas de segurança sanitária e pedagógicas previstas, o protocolo ainda estabeleceu a participação dos pais em uma consulta sobre o modelo.