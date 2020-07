Piscina de Hidroginástica de Cafelândia está em reta final

Pensando no condicionamento físico, qualidade de vida e na saúde dos idosos e atletas do município, o Governo de Cafelândia construiu uma Piscina Municipal de Hidroginástica. A obra que está localizada atrás do Estádio Djalmão, foi construída com uma emenda parlamentar de R$ 600 mil através do Ministério do Esporte e do Deputado Federal Evandro Roman, a pedido do vereador Fabio Lima.

Nesta quinta-feira (9), o caminhão da Copacol abasteceu piscina. O prefeito Dr. Franus visitou o local e ficou feliz com o resultado. “Temos um carinho muito grande com os idosos e isso aqui era um sonho para eles. Com o auxílio de um profissional, as atividades poderão ser executadas neste local. Além disso, os atletas de todas as modalidades que representam o nosso município em competições regionais, poderão utilizar também. É um sonho conquistado que poucos municípios possuem um espaço como este. Agradecemos também o empenho do vereador Fabio Lima que buscou incansavelmente os recursos para esta obra e também a Copacol pelo apoio com o abastecimento”, destaca Dr. Franus.

O secretário de Planejamento, Carlos Eduardo Borges da Costa, explicou sobre a obra. “Agora estamos acertando os últimos detalhes, vamos aplicar um paisagismo para ficar ainda mais bonito o local e em breve entregar a população. Esta piscina é um espaço que vai melhorar muito a vida dos idosos e dos atletas de Cafelândia. Estamos preparando tudo com muito carinho e dedicação”, comenta Carlos.

Para o vereador Fabio Lima, é um sonho que está se tornando realidade. “Lutamos há seis anos para que isso acontecesse e desde o ano passado a obra está em andamento e agora caminhando para a fase final. Só tenho a agradecer ao deputado federal Evandro Roman pelo carinho com a nossa cidade e ao prefeito Dr. Franus por acreditar neste projeto. Tenho a certeza que fará muitas pessoas felizes”, fala Fabio.

A Piscina Municipal de Hidroginástica contará com água quente e fria e banheiros adequados (masculino e feminino).