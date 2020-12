Pix leva transformação digital a bares e restaurantes

Uma das novidades mais aguardadas no mercado financeiro acaba de ser lançada oficialmente para todo o país. O Pix, sistema de pagamentos instantâneos, chega em meio à promessa de ser uma alternativa mais ágil e econômica que as opções existentes até então. O motivo para tamanha expectativa é o impacto que o serviço terá no mercado como um todo, afetando desde grandes bancos, que lucram com as transações TED e DOC, empresas de emissão de boletos, e até mesmo pequenos empreendedores.

Para bares e restaurantes, o novo serviço pode ter vindo a calhar. Serviços de alimentação estão entre as dez atividades mais prejudicadas pela pandemia de Covid-19, segundo o Diário Oficial da União. Um outro dado, resultado de um levantamento do Sebrae em parceria com a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), mostra que 7% desses estabelecimentos fecharam devido à crise. Ainda, nove em cada dez empresas do setor tiveram queda no faturamento.

Mas, se teve algo que os últimos meses nos ensinaram, foi a importância da tecnologia. Será ela, por meio da transformação digital, que poderá auxiliar bares e restaurantes no processo de retomada. Em relação ao Pix, são diversas as vantagens: