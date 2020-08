Pontos conquistados em Interlagos animam Edgar Neto

O piloto paranaense Edgar Neto estreou na Stock Light somando 16 pontos nas duas provas disputadas no último final de semana em no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O resultado deixou o piloto bastante animado para as próximas participações na atual temporada, visando a disputa do campeonato em 2021.

“Foi minha primeira experiência com o carro e creio que tive uma evolução desde o início dos treinos até a última corrida, especialmente por começar com pista molhada. Porém, isso custou caro, porque as corridas foram com pista seca e não tivemos como testar os ajustes”, avaliou o piloto.

Na atual temporada, Edgar Neto vai disputar mais uma ou duas provas em busca de adaptação ao carro. Com o apoio da Havan e Max Atacadista através da lei de Incentivo do Estado de São Paulo.

“Muito feliz por poder estrear na categoria que desde pequeno quis correr, grato demais por todo o apoio que meus patrocinadores estão me dando. Agora, vamos focar na melhoria de alguns aspectos da guiada. É tudo muito novo para mim, mas acredito que poderei estar mais competitivo na próxima participação”, destacou.

A próxima participação de Edgar Neto na Stock Light ainda não tem data confirmada. O piloto tem a preferência de fazer uma prova em sua cidade natal, Cascavel. Por isso, ele aguarda a confirmação do calendário.