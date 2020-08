Portos paranaenses registram aumento de 14% nas exportações

As exportações pelos portos do Paraná somaram 21,8 milhões de toneladas de janeiro a julho de 2020. O volume é 14% maior que o mesmo período do ano passado – com 19,1 milhões de toneladas. O embarque de produtos brasileiros com destino ao exterior representa 65% do total movimentado pelos portos de Paranaguá e Antonina.

No total, de janeiro a julho, os terminais paranaenses movimentaram 33,3 milhões de toneladas de cargas. Volume 10% maior que as 30,3 milhões de tonelada movimentadas no mesmo período do ano passado. As importações, que representaram 35% do total, somaram 11,45 milhões de toneladas e também tiveram alta em 2020.

“O Paraná é o grande porto do agronegócio brasileiro e este tem sido um ano bastante positivo”, afirma o diretor-presidente da empresa pública Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia. “Somos os primeiros do país em exportação de óleo vegetal e frango congelado, o segundo em exportação de soja, farelo, açúcar, papel, carne e álcool. Além de ter a melhor produtividade para desembarque de fertilizante e ser destaque na movimentação de contêineres e veículos”, afirma Garcia.

Neste ano, segundo ele, o tempo seco, o câmbio favorável e a grande demanda de granéis estão entre as principais razões do bom desempenho da atividade portuária.

Sólidos

Os graneis sólidos representam 66,6% do total movimentado pelos portos de Paranaguá e Antonina em 2020 e foram o segmento com maior alta. Foram 20 milhões de toneladas registradas em 2019 e 22,18 milhões de toneladas de cargas operadas este ano. Crescimento de 11%.

Na exportação, se destacam os volumes de açúcar, soja (grão) e farelos embarcados de janeiro a julho, este ano. Todos os produtos registram alta. De açúcar, a granel e em saca, foram 2 milhões de toneladas– 58% a mais que as 1,2 milhão de toneladas registradas em 2019.

De soja, em grão, o volume exportado passou de 10,6 milhões de toneladas, 57% a mais que as cerca de 6,8 milhões de toneladas do ano passado. De farelo de soja, comparando as 3,5 milhões de toneladas embarcadas este ano com 3,1 milhões em 2019, o percentual de aumento registrado é de 13%.

Na importação, os principais graneis sólidos movimentados são os fertilizantes/adubos. Destes, foram 5,5 milhões de toneladas importadas este ano contra 5,2 milhões registradas em 2019. Aumento de quase 6%.

Carga geral

O segmento representa 20,7% do total movimentado pelos portos do Paraná. Este ano, de janeiro a julho, foram 6,9 milhões de toneladas registradas na importação e exportação. O volume é 9% maior que as 6,3 milhões de toneladas em 2019, no período.

Destaque para a movimentações dos contêineres. Este ano, já são 523.559 TEUs movimentados – 5% a mais que os 498.883 TEUs registrada em 2019, de janeiro a julho.

Líquidos

De graneis líquidos são quase 4,18 milhões de toneladas de cargas movimentadas, 4% a mais que as 4 milhões de toneladas embarcadas e desembarcadas em 2019, no mesmo período. Na exportação, destaque para os volumes de óleo vegetal e derivados de petróleo.

Em óleo vegetal, principalmente óleo de soja, as exportações somam 669.043 toneladas exportadas – 34% a mais que as 498.214 toneladas embarcadas em 2019. E de derivados de petróleo, foram 397.578 toneladas este ano contra 269.581, no ano passado – aumento de 47%.