Pós em Desenvolvimento Regional e Agronegócio abre vagas remanescentes para Mestrado

O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio (PGDRA) está com inscrições abertas para vagas remanescentes de Mestrado. São ofertadas até quatro vagas e os interessados podem se candidatar até o dia 5 de fevereiro de 2021.

O candidato deve escolher entre uma das duas linhas de pesquisa do Programa: Cadeias Produtivas (aborda temas relativos à economia e gestão dos negócios agroindustriais) ou Economia Regional e Sociedade (aborda a teoria, os modelos e métodos de economia urbana e regional, assim como a análise dos recursos naturais e ambientais, e a distribuição espacial das atividades no âmbito das regiões).

O candidato deve fazer a inscrição online, pelo link http://www.unioeste.br/pos/inscricoes/ . A relação dos documentos necessários pode ser conferida no edital, pelo link: https://bit.ly/mestrado21

O processo de seleção ocorre em três etapas. A primeira consiste na análise do currículo Lattes do candidato; a segunda é a análise do projeto de pesquisa encaminhado com a inscrição e a terceira é a entrevista, realizada em formato remoto síncrono