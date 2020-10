Pós FAG oferece módulo de Nutrição Esportiva Funcional

A turma de 2019 da especialização em Nutrição Funcional teve no último sábado (26) o módulo em Nutrição Esportiva Funcional, com a especialista na área Michelle Cecchin.

A preocupação com a saúde tem levado muitas pessoas a procurar por práticas esportivas, não somente no âmbito competitivo, mas pelo bem-estar. O serviço de nutrição é essencial para garantir ao organismo todos os nutrientes necessários refletindo na boa imunidade e saúde no aspecto geral, para que o corpo responda bem aos estímulos.

“Todos deveríamos ser praticantes de atividades físicas. E com o aumento dessa demanda, os nutricionistas sempre vão encontrar pacientes com a necessidade de nutrição adequada ao esporte. Nesse módulo ele adquire o olhar para este tipo de paciente”, ressalta Michelle.

De acordo com a especialista, conforme aumenta a preocupação com a atividade física, consequentemente aumenta os cuidados com a Nutrição. ‘A alimentação faz parte deste contexto de preocupação, seja com a estética ou com a saúde”.