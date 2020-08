PP cria movimento voltado às pessoas com deficiência

Em uma iniciativa inédita no Estado, o Progressistas do Paraná (PP) criou um movimento para debater e trabalhar por políticas públicas inclusivas que melhorem a vida das pessoas com deficiência nas cidades paranaenses. Batizado de “PP Acessibilidade”, o movimento é coordenado por Carlinhos da Sinaleira que assumiu a coordenação em reunião nesta semana com a presença da ex-governadora, Cida Borghetti.

Baiano radicado em Curitiba, José Carlos da Silva ou Carlinhos da Sinaleira sofreu um acidente há 29 anos que o deixou cadeirante. É uma figura conhecida das esquinas da capital, onde ganha o sustento da casa vendendo panos.

Pré-candidato a vereador em Curitiba e coordenador do PP Acessibilidade, ele conta que traz para a política com a missão de trabalhar pela autonomia, independência e segurança de todas as pessoas com deficiência.

“Como cadeirante, tive que aprender a viver com a falta de preparo da sociedade. Aprendi sobre meus direitos para cobrar respeito. É por viver na pele tudo isso que venho estudando e lutando pela acessibilidade”, afirma.

A ex-governadora Cida Borghetti agradeceu a Carlinhos por assumir a missão e disse que o próximo passo é expandir o PP Acessibilidade para outros municípios do Paraná. “É uma determinação da presidente estadual dos Progressistas, Maria Victoria. Precisamos ampliar os espaços de debate e de elaboração de políticas públicas inclusivas eficientes para melhorar a vida de quem mais precisa”.

Entre as principais bandeiras do PP Acessibilidade estão a elaboração de políticas públicas que assegurem aos deficientes a garantia para o efetivo exercício da vida em sociedade, da cidadania e dos demais direitos; a igualdade de direitos, condições e oportunidades; a elaboração e fiscalização da aplicação de leis, normas técnicas que assegurem o direito das pessoas com deficiência.