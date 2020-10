Praias de Santa Catarina são o destino ideal para passear com as crianças

O Brasil está repleto de praias para viajar com a família. E quando o destino é o litoral, a preocupação dos adultos são as crianças. Garantir segurança, saúde, bem-estar e um passeio saudável estão entre as prioridades. E a escolha sempre é por um mar tranquilo sem ondas em um local com infraestrutura hoteleira e gastronômica completa, além de serviços de qualidade em diversos segmentos de serviços de qualidade.

Escolhido o local, é hora de fazer as malas. Além de roupas e brinquedos, as crianças precisam de muito mais. Guarda-sol, bloqueador solar, bastante líquido e uma dieta balanceada e saudável. Outro ponto importante: em tempos de pandemia, a alternativa é buscar praias localizadas em municípios que reforçam medidas sanitárias e cumprem protocolos e recomendações das autoridades.

Praias para curtir com a criançada

As praias de Lagoinha, Sepultura e Bombinhas Centro, localizadas no município de Bombinhas, litoral de Santa Catarina, são três exemplos que devem integrar o roteiro de férias de verão em família. Apresentam mar com águas cristalinas e tranquilas, são emoldurados por belas paisagens e oferecem uma gama de serviços de qualidade em diversos segmentos.

Com uma extensão de 94 metros, a Praia da Sepultura tem um mar sempre muito calmo e considerado o melhor de toda a região. A Praia da Lagoinha tem 21 metros de extensão com piscinas naturais e uma paisagem ideal para boas fotografias. E a Praia de Bombinhas Centro tem águas sempre calmas que convidam para um banho refrescante.

Cuidados com os pequenos

Além de um mar com águas tranquilas onde as crianças podem brincar à vontade sem correr riscos, os pais devem escolher horário adequado para levá-las à praia e oferecer sempre água ou suco natural e uma alimentação leve.

Também devem ser incluídos na lista cuidados como aplicação de bloqueador solar ao longo do dia, aliando o uso de outros acessórios (bonés e óculos de sol), e o guarda-sol sempre disponível para não deixar os pequenos expostos durante longos períodos.

Para evitar que as crianças se percam dos pais, o ideal é manter uma fitinha em seu braço com a identificação pessoal dela: nome, idade, telefone para contato e nomes dos pais.

Locação por temporada

Para quem quer passar as férias de verão ao lado da família com conforto, praticidade e funcionalidade uma das melhores opções é alugar um imóvel por temporada e, de preferência, aqueles que apresentam o conceito de hotel. O hóspede recebe camas prontas além de um cardápio de serviços exclusivos, amenities de cozinha, de higiene pessoal e camas pet.

Com base de negócios no município de Bombinhas, a Mattos Investimentos oferece apartamentos para alugar com condições ideais para a família. As unidades contam com áreas de lazer, piscina, espaço fitness e área gourmet, além de sistema de vigilância 24 horas e acesso facilitado às praias.

Em Bombinhas a empresa tem opções de locação de apartamento no Residencial Punta Blu, Residencial Porto Madero e Residencial Boulevard Bombinhas e facilita o pagamento em 12 parcelas.

As unidades estão disponíveis para locação no feriado prolongado dedicado à Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, 12 de outubro, e também data em que se comemora o Dia das Crianças.

Recentemente a empresa lançou o formato de aluguel por temporada em imóveis de luxo por meio da Mattos Luxury Rentals. São apartamentos de alto padrão, arrojados, bonitos e elegantes que oferecem o máximo conforto, versatilidade e praticidade aos clientes.