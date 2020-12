Prati-Donaduzzi: 27 anos cuidando da saúde de milhões de brasileiros

Hoje, 3 de dezembro, a indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi comemora 27 anos de história. Localizada em Toledo, no Oeste do Paraná, produz diariamente saúde aos brasileiros, por meio de milhões de doses de medicamentos.

Doses essas que são a esperança, a manutenção da saúde, o alívio para a dor e também a suplementação à vida. Mas é impossível contar essa trajetória sem falar da força das pessoas que fazem tudo isso acontecer, que tiraram o sonho dos pensamentos e do papel e o transformaram em realidade.

Tudo iniciou na produção de chás na casa de seus fundadores, Carmen e Luiz Donaduzzi. Da pequenez do sonho veio a grandeza da conquista. O alicerce esteve na dedicação e na vontade de ir além. Os sócios Celso Prati e Arno Donaduzzi (in memoriam) se juntaram ao objetivo, que ganhou força com a chegada das pessoas certas.

Aos poucos os negócios foram tomando forma, a indústria tinha seu início. Máquinas foram compradas, mais pessoas foram se juntando à empreitada, os primeiros medicamentos foram produzidos, substituindo os chás, e bulas foram dobradas à mão. Os empreendedores viram possibilidades antes não imaginadas e com a ajuda dos colaboradores em pouco tempo tornaram a Prati-Donaduzzi, uma das maiores indústrias farmacêuticas do Brasil.

Na concretização do sonho a esperança de que tudo daria certo, que as dificuldades seriam superadas. “O impossível foi substituído pelo: vamos fazer. Digo que hoje o sonho é uma realidade, dividida com cada vez mais colaboradores, éramos poucos e hoje já somos 4,5 mil pessoas trabalhando com um objetivo: produzir medicamentos. Não paramos por aí, o futuro nos reserva ainda mais, digo que parar de sonhar jamais. Esse aniversário de 27 anos é dedicado a todos que fazem parte dessa trajetória”, revela a sócia-fundadora, Dra. Carmen Donaduzzi ao relembrar os primeiros passos.

Atualmente, a Prati-Donaduzzi conta com o que há de mais moderno em seu parque fabril e oferecer saúde e bem-estar às pessoas a inspira na busca por soluções para muitas doenças e a inovar a cada dia. A farmacêutica é conhecida no mercado por ser a maior produtora de medicamentos genéricos do Brasil*, seus produtos são encontrados em todo o território nacional. São mais de 36 mil unidades básicas de saúde e 55 mil farmácias que contam com os medicamentos da caixinha roxa. Em 2020 a empresa ampliou sua estratégia de atuação e agora os médicos conhecem e prescrevem seus produtos de marca.

A indústria conta com um portfólio com mais de 400 apresentações ativas e em comercialização. Além de medicamentos genéricos e de marcas, indicados no tratamento de doenças como diabetes, hipertensão, Alzheimer, Parkinson, depressão, entre outras, compõem o portfólio os nutracêuticos, fitoterápicos e em 2020 inovou ainda mais com o lançamento do Canabidiol Prati-Donaduzzi.

Não há um canto do Brasil que a empresa não está presente e sua missão se consolida em cada uma das 12 bilhões de doses de medicamentos produzidas a cada ano. “Nossos valores nos fazem diferente, nossa essência é evidenciada no cuidado com o próximo, somos embaixadores de uma paixão externalizada em cada dose produzida e consumida por quem tanto precisa”, revela o diretor-presidente da Prati-Donaduzzi, Eder Fernando Maffissoni.

Novos capítulos

Para continuar escrevendo uma história de sucesso e reconhecimentos, a empresa está em franco crescimento. Anunciou recentemente o investimento de R$ 650 milhões para ampliação de seu parque fabril e aquisição dos mais modernos equipamentos nos próximos anos. Também faz parte desses investimentos, a construção de uma nova unidade, que em pleno funcionamento, incrementará em mais de 40% a capacidade produtiva. A Prati-Donaduzzi colocar­­á no mercado 17 bilhões de doses terapêuticas para a população. “O roxo está em todo o Brasil e a nossa história está só começando. Tudo o que conquistamos nesses 27 anos são a inspiração para continuarmos escrevendo nosso legado”, finaliza Maffissoni.