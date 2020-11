Prati-Donaduzzi amplia incentivo ao esporte toledano com apoio ao vôlei de praia

A Prati-Donaduzzi, localizada na região Oeste do Paraná, ciente de seu importante papel na sociedade e na promoção da saúde das pessoas, assume o compromisso de prover bem-estar através de incentivos ao esporte. Alinhada a sua missão, a farmacêutica que já é a apoiadora do vôlei de quadra de Toledo, confirma agora o apoio à modalidade vôlei de praia.

A iniciativa visa contribuir com projetos que impactem na qualidade de vida e na formação de cidadãos da comunidade local. O apoio da indústria será através da Lei de Incentivo ao Esporte do Estado do Paraná (Proesporte).

O patrocínio da farmacêutica amplia sua atuação como empresa parceira do esporte, pois além do vôlei, estimula diferentes práticas esportivas. Nos últimos tempos, a Prati-Donaduzzi incentivou diversas categorias que vão da corrida de rua ao automobilismo.

Saque inicial

O apoio da farmacêutica oportunizou a efetivação do vôlei de praia, realizado pela Associação de Voleibol de Toledo (Avotol) no município. Por enquanto, o projeto está em fase de estruturação administrativa e devido à Covid-19 os treinamentos iniciarão em fevereiro de 2021.

Nesta primeira etapa serão atendidos 50 atletas de 10 a 30 anos. “A parceria irá proporcionar o desenvolvimento do vôlei de praia, pois através do apoio poderemos ter um técnico com conhecimento específico na modalidade, além de material esportivo e uniformes. Desenvolver talentos e participar de competições”, explica o coordenador do projeto, Marcos Assunção.

Pé na areia

Os treinos acontecerão nas quadras de areia do Centro Olímpico 14 de Dezembro, no Jardim Santa Maria, e terão como finalidade a popularização do voleibol disponibilizando atividade saudável de alta capacidade pedagógica para crianças, adolescentes e adultos. Também terá foco em treinamento de rendimento.

O professor Vandir Sergio Dal Pozzo estará à frente das equipes do projeto. A experiência do técnico contribuirá para a geração de novos atletas, que representarão Toledo em competições futuras. “Através do Proesporte, a Avotol dará um passo enorme na maior qualificação e busca de talentos esportivos em nosso município”, conta Pozzo.

Conquistas

Os objetivos do novo projeto foram os motivos do reconhecimento da farmacêutica. O gerente de Marketing da Prati-Donaduzzi, Lucas Angnes, explica que também houve a consideração dos trabalhos realizados pela associação que elevaram o vôlei de quadra de Toledo como referência no país.

“Estamos orgulhos em anunciar o apoio a mais uma modalidade de vôlei na cidade. Vemos os reflexos do incentivo ao esporte na própria empresa, pois temos colaboradores e familiares que participam. É importante fomentar de forma gratuita o esporte, contribuindo com a saúde e bem-estar da população”, destaca Angnes.

Mais Vôlei

O Mais Vôlei Toledo é o projeto de vôlei de quadra que é beneficiário da Lei de Incentivo ao Esporte do Ministério do Esporte do Governo Federal pela Prati-Donaduzzi. Também recebe apoio da Associação de Voleibol de Toledo (Avotol), e da Secretaria de Esportes e Lazer e Prefeitura de Toledo.

A iniciativa atende cerca de 300 crianças e adolescentes de 8 a 17 anos de diversos bairros de Toledo. Além das escolinhas, o projeto trabalha com atletas de rendimento, que participam de diversas competições estaduais e nacionais.

SOBRE A PRATI-DONADUZZI

A Prati-Donaduzzi, indústria farmacêutica 100% nacional, é especializada no desenvolvimento e produção de medicamentos. Com sede em Toledo, Oeste do Paraná, produz, aproximadamente 12 bilhões de doses terapêuticas por ano e gera mais de 4,6 mil empregos. A indústria possui um dos maiores portfólios de medicamentos genéricos do Brasil e desde 2019 vem atuando na área de Prescrição Médica.