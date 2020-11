Prati-Donaduzzi: inova e lança site para profissionais de saúde com temáticas científicas e de entretenimento

A indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi anuncia uma nova etapa de sua trajetória na área de Prescrição Médica. A farmacêutica paranaense acaba de lançar um website, que além de beneficiar a população com informações sobre saúde, contará com uma área exclusiva para os médicos, com temas científicos e também de entretenimento.

“O site possibilitará que o médico tenha acesso a conteúdos gratuitos, de qualidade e de seu interesse na hora que preferir. Além dos temas científicos, também propiciaremos conteúdos diversificados. Entendemos que por conta da rotina de trabalho, muitas vezes esses profissionais ficam restritos a participar de determinados eventos, principalmente os que acontecem em horário comercial, por isso, estamos propondo algo inovador no mercado”, explica Edilson Bianqui, diretor de Prescrição Médica da Prati-Donaduzzi.

Conteúdos

Ao acessar o site, na área restrita para médicos, o profissional de saúde encontrará informações sobre diversas patologias, casos clínicos redigidos por colegas de profissão de variadas especialidades, artigos científicos, simpósios virtuais e, claro, o portfólio de produtos de marca da Prati-Donaduzzi.

O usuário ainda terá acesso a uma área exclusiva com informações sobre o Canabidiol, com materiais científicos de qualidade, atualidades e aulas médicas com renomados formadores de opinião para que os médicos que ainda possuem dúvidas sobre a prescrição do Canabidiol possam se sentir mais seguros para indicar e prescrever o produto.

Além dos temas científicos, a farmacêutica disponibilizará em seu novo hotsite cursos de outras áreas focadas no setor, como finanças pessoais, marketing médico e administração de consultório. Também terão conteúdos de entretenimento como de enologia, visagismo, culinária, entre outros. “O objetivo é auxiliar o médico em suas demandas pessoais, além de estreitar o relacionamento com a indústria”, revela o diretor.

Prescrição Médica

Nos próximos anos, a Prati-Donaduzzi vislumbra um grande crescimento da área de Prescrição Médica. De acordo com Bianqui, a empresa focará seus esforços em inovações incrementais, ou seja, melhorará produtos já existentes. “Trazer produtos inovadores para o mercado é o foco da Prati-Donaduzzi”, afirma o diretor ao adiantar que mais lançamentos estão projetados até o próximo ano. Serão 22 novos produtos, a maioria voltada ao Sistema Nervoso Central (SNC) e indicada para o tratamento de doenças como epilepsia, Parkinson, Alzheimer, ansiedade, depressão, dor neuropática, esquizofrenia, autismo, bipolaridade e insônia.