Prati-Donaduzzi realiza curso à distância para universitários

A Prati-Donaduzzi recebe anualmente diversos estudantes universitários que vivenciam na prática o dia a dia de uma indústria farmacêutica. Eles fazem parte do Programa de Estágio, que é reconhecido nacionalmente. Neste ano devido à Covid-19 e visando a segurança dos participantes, o estágio precisou ser remodelado e se tornou um curso online que iniciou na quinta-feira (07).

São 60 jovens de diversas cidades brasileiras que embarcaram em uma viagem virtual de aprendizado durante as férias e mesmo à distância, farão uma imersão nos principais setores da empresa. A turma é formada por acadêmicos das áreas de Farmácia, Biotecnologia, Química Industrial e das Engenharias de Materiais, Produção e Química, de universidades de diversos estados brasileiros.

A gestora do Programa de Estágio, Denize Polla, destaca que a iniciativa evidencia os valores da empresa com o desenvolvimento humano e que mesmo de forma remota a essência continua a mesma. “No curso serão ministrados 18 conteúdos em que os participantes terão uma visão sistêmica dos processos, além disso, serão abordados assuntos comportamentais, com base no autoconhecimento, gestão de carreira e relacionamento interpessoal”, explica a gestora.

Futuro

Além do aprendizado e desenvolvimento, os universitários irão conhecer as oportunidades de carreira ofertadas pela indústria, já que todos os anos são oferecidas diversas vagas de emprego para profissionais que desejam crescer junto com a farmacêutica.

“Com o curso os participantes estarão mais preparados para sua escolha em relação à atuação profissional, e ainda tem a possibilidade de retornar à Prati-Donaduzzi para realizar o estágio obrigatório”, evidencia a gestora do Programa.

Como participar?

Acadêmicos interessados em participar das modalidades de estágio oferecidas pela empresa devem ficar atentos aos períodos de inscrição, que são informados no site: www.pratidonaduzzi.com.br.