Prati-Donaduzzi realiza webinar em alusão ao Setembro Amarelo

O mundo está passando por um momento difícil devido à pandemia da Covid-19. A humanidade precisou se adaptar ao novo e em meio às instabilidades e incertezas, o cuidado com a saúde está em evidência, principalmente se tratando da saúde mental.

Por isso, neste ano a campanha “Setembro Amarelo – Mês de prevenção ao suicídio” ganha ainda mais força. Pensando nisso, a indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi realiza neste mês uma série de ações de valorização à vida.

Entre elas, a farmacêutica promoverá nesta terça-feira (22), às 20h, um webinar com o tema: “Precisamos falar sobre suicídio”. O seminário acontecerá de forma remota e será ministrado pelo Psiquiatra Dr. Paulo Renato Ribeiro. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas através do link: https://bit.ly/3mump7V.

Campanha interna

Internamente o tema também foi levado aos colaboradores. Realizada em diversos formatos e meios de comunicação internos, a campanha levantou a discussão sobre o suicídio e explicou aos colaboradores a rede de apoio existente na indústria e no município.

Além disso, promoveu um meeting com os gestores do Grupo Prati-Donaduzzi com o propósito de orientá-los em como agir e reconhecer sinais de alerta. “Trouxemos especialistas para debater o tema e reforçar a importância de cuidarem de si, mas também de cada um de sua equipe. Afinal, as pessoas são a essência de nossa organização”, destaca a supervisora de Responsabilidade Social, Maria Rita Pozzebon.

Dados

Existe essa preocupação em volta do tema, pois de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. No Brasil 17% dos brasileiros já tentaram tirar a própria vida.

Os dados reforçam a importância de falar sobre suicídio, já que o assunto ainda é cercado de muitos tabus. Uma das melhores formas de prevenção é através do diálogo.

Serviço:

Webinar – “Precisamos falar sobre suicídio”.

Palestrante: Dr. Paulo Renato Ribeiro.

Data: 22/09.

Horário: 20h.

Vagas limitadas e gratuitas.

Link para inscrição: https://bit.ly/3mump7V

Sobre a Prati-Donaduzzi

A Prati-Donaduzzi, indústria farmacêutica 100% nacional, é especializada no desenvolvimento e produção de medicamentos. Com sede em Toledo, Oeste do Paraná, produz, aproximadamente 12 bilhões de doses terapêuticas por ano e gera mais de 4,5 mil empregos. A indústria possui um dos maiores portfólios de medicamentos genéricos do Brasil e desde 2019 vem atuando na área de Prescrição Médica.

