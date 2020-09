Prati-Donaduzzi reconhece os 15 anos de atuação do 19º BPM

Diferente dos anos anteriores, a comemoração tradicional do aniversário não foi realizada devido à pandemia da Covid-19. Desta vez, a entidade produziu uma revista que evidencia o importante trabalho realizado nos seus 15 anos na região.

A solenidade de lançamento do projeto foi restrita, com homenagens aos policiais destaques e instituições parceiras. Os homenageados receberam uma moeda comemorativa e um vinho com um rótulo especial alusivo ao aniversário.

“Apesar do momento, conseguimos marcar essa data de alguma forma, com destaque para a valorização dos policiais e parceiros. Nossa unidade é formada por pessoas e graças aos esforços de nossos policiais nos tornamos referência no Paraná”, explica o Comandante Interino do 19º BPM, Major José Osmar Novach.

Apoio

Cientes do importante serviço prestado para a população nestes 15 anos, a indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi é uma das empresas apoiadoras da revista comemorativa e também de projetos realizados pelo Batalhão como, por exemplo, a Corrida Noturna ocorrida ano passado, apoio reconhecido na cerimônia. “No dia a dia o trabalho dos policiais garante segurança à nossa comunidade. Valorizar e evidenciar essa história é fundamental. Somos orgulhosos em reconhecer essa trajetória”, afirma o gerente de Marketing da farmacêutica, Lucas Angnes.

Destaque

Considerado um dos mais eficientes do Paraná, o Batalhão soma grandes destaques pelos resultados obtidos nestes 15 anos. Ao todo foram cumpridos 3.142 mandados, 6.372 veículos recuperados, apreendidas 2.819 armas e mais de 60 mil quilos de drogas.

“O 19º BPM, embora jovem na idade, destaca-se em importância, pois tem a responsabilidade territorial sobre 23 municípios da região Oeste do Estado, onde realiza, de maneira diuturna e fundamental, as atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública”, finaliza o Comandante-Geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Péricles de Matos.