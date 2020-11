Prati-Donaduzzi valoriza conhecimento técnico-científico

A indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi, localizada na região Oeste do Paraná, é uma das apoiadoras do 3º Fórum Latino-Americano de Engenharia Química (FLAEQ). Realizado pela Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), o evento inicia nesta terça-feira (24) e segue até o dia 10 de dezembro.

Neste ano, em sua terceira edição, a programação acontece de forma online e conta com o tema: ¨Engenharia Química: Carreira e Possibilidades¨. O Fórum reúne diversos especialistas da área e oportuniza conhecimento técnico-científico aos acadêmicos de Engenharia Química do Brasil e América Latina.

Com o objetivo de contribuir com as discussões e evidenciar aos participantes as áreas de atuação destes profissionais, a gestora de projetos da Prati-Donaduzzi, Katiussia Stela Crestani, ministrará a palestra: “Indústria farmacêutica e a atuação do Engenheiro Químico”.

“A indústria farmacêutica oferece inúmeras oportunidades para os profissionais de Engenharia Química. Compartilharei a minha trajetória profissional e explicarei as diversas áreas e funções de atuação possíveis neste segmento”, destaca Katiussia.

Além da troca de experiências, será oportunizado um momento de reflexão sobre a importância do autoconhecimento. A palestra será ministrada pela analista de gestão de pessoas da Prati-Donaduzzi, Denize Polla, que terá como tema: “Autoconhecimento e Gestão de Carreira”.

Oportunidade

Proporcionar o crescimento das pessoas faz parte da essência da Prati-Donaduzzi. Para que os estudantes conheçam os Programas de Estágio oferecidos pela indústria, assim como as oportunidades de desenvolvimento profissional, o gerente de pessoas e carreira da farmacêutica, Paulo Vitor Denadae Vicelli, realizará um bate-papo com os participantes.

“Esse tipo de parceria é importante tanto para os acadêmicos, que estão no período de formação profissional, como para o próprio mercado de trabalho, que receberá esses futuros profissionais. Essa interação enriquece e fortalece a descoberta de novos talentos”, avalia Vicelli.

BOX

Serviço

Data: 02/12;

Horário: 17h às 18h30;

Tema: “Indústria farmacêutica e a atuação do Engenheiro Químico”;

Palestrante: Katiussia Stela Crestani.

Data: 09/12;

Horário: 16h30 às 18h;

Tema: “Autoconhecimento e Gestão de Carreira”;

Palestrante: Denize Polla.

Sugestão de legenda:

1- Neste ano devido a pandemia o evento acontece de forma online. Foto: Divulgação.

2-Nas edições anteriores o Fórum contou com a participação de mais de 250 pessoas.*Foto tirada antes da pandemia. Foto: Divulgação.

As informações contidas nesta mensagem são CONFIDENCIAIS, protegidas pelo sigilo legal e por direitos autorais. A divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer outra forma de utilização do teor deste documento depende de autorização do emissor, sujeitando-se o infrator às sanções legais. Caso esta comunicação tenha sido recebida por engano, favor avisar imediatamente, respondendo esta mensagem. O Grupo Prati-Donaduzzi está comprometido com as melhores práticas de compliance e repudia atos de corrupção, suborno e fraude, conforme previsto em seu Código de Ética e Conduta disponível no site oficial da empresa. Por esse motivo, orienta seus parceiros de negócios a adotarem uma postura ética e de respeito às legislações fiscal-tributária, concorrencial e ambiental.