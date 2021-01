Prefeito de Boa Vista da Aparecida recebe gerente regional do IDR Paraná

O prefeito de Boa Vista da Aparecida, Leonir dos Santos, recebeu na quinta-feira (22), a visita do gerente regional do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR), Lindomir Pezenti. Durante o encontro, realizado no Gabinete do Paço Municipal, diversos assuntos foram discutidos, entre eles, a renovação do termo de cooperação entre o município e o órgão estadual, bem como, a manutenção de ações e projetos de incentivo ao setor agrícola para a gestão 2021-2024.

Na oportunidade, Leonir dos Santos agradeceu a equipe do IDR Paraná de Boa Vista pelo importante trabalho realizado no município, prestando assistência técnica e extensão rural aos produtores. “Temos uma grande parceria com o IDR Paraná, que nos rende muitos frutos. É um trabalho de excelência desenvolvido por uma equipe técnica preparada e capacitada. Nesta nova gestão, continuaremos atuando em conjunto para o desenvolvimento do nosso município, proporcionando mais qualidade de vida e bem-estar para os nossos agricultores”, salientou o prefeito.

Estiveram presentes, a chefe regional da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), Luana Fernandes, o chefe local do IDR Paraná, Édio de Oliveira, a zootecnista do IDR Paraná de Boa Vista, Sue Ellen de Menezes Clemente Braga e a engenheira agrônoma do IDR Paraná local, Ricielly Eloyze Rosseto e o diretor municipal de Agricultura, Vilmar Cracco.