Prefeito eleito de Pérola D’Oeste agradece apoio de Traiano e apresenta seus projetos

O prefeito eleito de Pérola D’Oeste, Edson Bagetti, é um político que não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Nesta quinta-feira (26), visitou o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Ademar Traiano (PSDB), o primeiro objetivo da visita foi agradecer o apoio dado pelo deputado a sua candidatura, que considerou decisivo para sua vitória, na disputadíssima eleição travada em Pérola.

O segundo objetivo foi começar, antes mesmo de assumir o comando da prefeitura, a apresentar projetos que tem para a cidade em busca de apoio. Traiano elogiou a disposição do prefeito e afirmou que apoiou sua candidatura desde o começo. “Apoiei a candidatura do Edson desde o início e vejo com satisfação que ele já está se movimentando para viabilizar seus projetos para a cidade. Vou continuar a apoiá-lo, ainda mais agora, que sou o representante do município junto ao governo do Estado e a Assembleia”.

“Essa nossa parceria bem-sucedida já teve o respaldo nas urnas e tenho certeza que vai resultar em benefícios para toda a cidade. Estarei sempre atento e presente para ajudar a levar para a cidade obras e programas que a população precisa”, concluiu Traiano. Edson Bagetti, que estava acompanhado do vereador Leonardo Bagetti, apresentou a Traiano uma série de projetos que pretende realizar em Pérola D’Oeste e pediu que contassem com seu apoio quando forem encaminhados ao governo do Estado.