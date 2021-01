Prefeito Leonir dos Santos é candidato à presidência do Consamu

Com vasta experiência na gestão pública e também na área da Saúde, o prefeito de Boa Vista da Aparecida, Leonir dos Santos, coloca o seu nome à disposição para concorrer à presidência do Consórcio de Saúde dos municípios do Oeste do Paraná (Consamu).

Atualmente, Leonir dos Santos está na segunda gestão à frente da presidência do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do Paraná (Cisop) e, em breve, deve repassar o cargo, onde soma inúmeras conquistas, entre elas: a nova sede do ambulatório de especialidades do Cisop, uma obra aguardada há muitos anos pela comunidade do Oeste do Paraná.

De acordo com o prefeito Leonir, a obra do Cisop representa o maior investimento em saúde pública da região Oeste dos últimos 20 anos. Os investimentos somam aproximadamente R$ 15 milhões e a estrutura terá mais de 4 mil metros quadrados de área útil. O novo espaço contará com recepção, auditório, áreas administrativas, almoxarifado, vestiários, depósito de material de limpeza, copa, banheiros e consultórios.

No intuito de angariar votos para a eleição do Consamu, Leonir dos Santos inicia a caminhada visitando o prefeito de Santa Lúcia, Renato Tonidandel e o vice-prefeito Jaury Scariot. “Fui muito bem recebido pelos meus vizinhos e amigos Renato e Jaury, que demonstraram total apoio a minha candidatura ao Consamu”, enfatizou.

Segundo Leonir dos Santos, liderar um consórcio responsável por prestar atendimento de urgência e emergência a mais de 950 mil de habitantes, de 43 municípios, é uma grande responsabilidade. “Sinto-me preparado para mais este desafio. Tenho experiência em gestão e saúde pública e quero desempenhar um grande trabalho à frente do Consamu, visando articular e integrar todos os equipamentos de saúde para ampliar e qualificar o acesso humanizado e integral aos usuários em situação de urgência/emergência nos serviços de saúde de forma ágil e oportuna”, ressaltou o prefeito, destacando que “quero contribuir com este importante serviço de saúde, apresentando novas ideias, mantendo o que deu certo e melhorando o que for possível”.