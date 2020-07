Prefeitura de Cascavel auxilia famílias atingidas por incêndio no Interlagos

A Prefeitura de Cascavel está auxiliando as famílias que foram atingidas por um incêndio de grandes proporções no bairro Interlagos, região norte de Cascavel. A Guarda Municipal chegou logo no início que as chamas se iniciaram e auxiliou na retirada de móveis e de pessoas que estavam na área de risco.

Várias secretarias foram mobilizadas sob coordenação do prefeito Leonaldo Paranhos para prestar atendimento às famílias desalojadas ou desabrigadas.

A secretária de Assistência Social, Rose Vascelai, o presidente da Cohavel, Adani Triches e servidores da Defesa Civil e do Território Cidadão estão no local para prestar apoio às famílias.

Ainda não há um levantamento definitivo sobre o número de casas atingidas, mas ao menos quatro residências foram destruídas completamente e aproximadamente outras dez atingidas de alguma forma pelas chamas.

As equipes do Município permanecerão no local para dar os encaminhamentos necessários. Abrigos como o albergue, por exemplo, poderão ser usados para levar os desabrigados. A prefeitura já disponibilizou também barracas casa da Defesa Civil.