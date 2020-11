Prêmio Equilibrista reconheceu dois grandes profissionais do agronegócio da Lar Cooperativa

Na noite de quinta-feira (29) foi marcada por grandes homenagens aos profissionais de finanças do Paraná. O Prêmio Equilibrista, conhecido como o ‘Oscar’ do mundo financeiro e promovido há 35 anos pelo Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-PR) reconheceu o trabalho de grandes personalidades que se destacaram no ano de 2020.

Em virtude da pandemia, a edição deste ano precisou ser no formato digital e o público pode conferir ao vivo, pelo Youtube, a transmissão completa da cerimônia que aconteceu dentro de um estúdio, em Curitiba. Os dois grandes premiados da noite vieram de Medianeira, no Paraná, para receber o reconhecimento pelo trabalho feito na Lar Cooperativa.

Clédio Roberto Marschall, superintendente administrativo e financeiro da Lar Cooperativa, foi o grande vencedor do Prêmio Equilibrista e recebeu o troféu das mãos de Claudio Lubascher, presidente do IBEF-PR. O superintende se destacou pela coordenação e revisão do planejamento estratégico da empresa, que resultou em um significativo crescimento econômico e sustentável do negócio.

“Gostaria de agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje representando o setor do agronegócio, as cooperativas e, principalmente, a Lar. Uma satisfação enorme e realização receber esse reconhecimento que não é de um trabalho somente meu, mas de toda a equipe financeira e do nosso gerente financeiro, Marcelo Riedi que também foi homenageado”, afirma o superintendente, Clédio Marschall.

O gerente financeiro da Lar Cooperativa Agroindustrial Marcelo, Afonso Riedi, foi agraciado com o Prêmio Revelação em Finanças, que reconhece jovens e promissoras personalidades que se destacaram na área financeira. Ao receber o prêmio das mãos do vice-presidente do IBEF-PR, Maurício Zanforlin, o gerente financeiro da Lar agradeceu à sua família e sua equipe que deram todo o suporte para que este momento acontecesse.

“Foi uma experiência incrível participar da cerimônia, apresentar o nosso case e representar o cooperativismo do Paraná. Só tenho a agradecer a Deus e a minha família, pois eles são a razão de tudo. Em especial também à diretoria da Lar e a toda nossa equipe”, completa Riedi.

Ainda foram reconhecidos como Destaques em Finanças o CFO da Unicesumar, Jeferson Vinhas Ferreira, e Lucio Pandolfi Junior, diretor Administrativo e Financeiro da Valmet na América do Sul, que receberam as condecorações do sócio da PWC Brasil e líder da região Sul, Carlos Peres, e Henrique Gaede, sócio-fundador da Gaia Silva Gaede Advogados, ambos patrocinadores diamante do evento.

Além dos prêmios, o IBEF-PR fez uma homenagem especial ao atual presidente da entidade, Claudio Lubascher, que encerrará a sua gestão no final de 2020. “Me sinto privilegiado em poder encerrar um ciclo de quatro anos à frente do instituto com um evento da magnitude dessa noite. Entregamos conteúdo, valor e comprometimento ao longo desses anos e me sinto grato pela participação de todos os associados”, ressalta o presidente.

Por fim, a cerimônia ainda contou com uma palestra do empresário e ex-secretário de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, Salim Mattar, que pode compartilhar um pouco da sua trajetória empreendedora na Localiza, bem como em sua passagem pelo Governo Federal no projeto de privatização de mais de 600 estatais.

O Prêmio Equilibrista 2020 recebeu o patrocínio diamante da PWC Brasil, empresa especializada em auditoria e asseguração, consultoria tributária e societária, consultoria de negócios e assessoria em transações; bem como do escritório de advocacia Gaia, Silva e Gaede, consolidado na área corporativa e com ampla atuação em Direito Tributário e Societário. Na categoria Ouro, o evento recebeu patrocínio do Banco Safra, da KPMG e da plataforma de networking World Trade Center. Como patrocinadores Prata estão o Banco Alfa, a Deloitte, a Copel e a SulAmérica Paraná Clinicas.