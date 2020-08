Presente: pai tem entrada gratuita no Dreams Park Show em agosto

O Complexo Dreams Park Show, em Foz do Iguaçu, resolveu dar um presentão para os super-heróis da molecada nesta reabertura. Durante todo o mês de agosto, os pais vão conhecer e se divertir de graça no parque. O atrativo está aberto de terça-feira a domingo, das 13h às 18h.

Para receber o benefício, o papai precisará estar acompanhado de, pelo menos, um filho pagante. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo site: https://www.dreamticket.com.br/empresa/foz e a visita deve ser agendada pelo telefone/Whatsapp (45) 3527-8100.

Mais que presentear os heróis neste Mês dos Pais, o objetivo é proporcionar às famílias um momento de lazer, descontração e magia com muito cuidado e segurança. É obrigatório o uso de máscaras e durante todo o passeio há dispensers de álcool gel para higienização das mãos. A febre dos pais e filhos será aferida logo na entrada.

Animação

No Museu de Cera, por exemplo, a família toda terá a oportunidade de ficar bem pertinho e tirar selfies com seus ídolos. São mais de 100 personagens do cinema, da música, da política, do esporte e, sobretudo, do imaginário infantil.

No Maravilhas do Mundo, adultos e crianças viajarão por vários continentes em poucos passos, uma boa pedida para este período sem grandes viagens.

Nas trilhas ao ar livre do Vale dos Dinossauros, as crianças vão se divertir e gastar toda a energia acumulada nesses dias de isolamento social.

“As famílias estão há meses praticamente sem sair de casa. Sem poder viajar. Nosso objetivo é proporcionar aos pais e filhos um momento alegria e diversão”, explicou a gerente Comercial do Dreams Park Show, Paula Haito.

Mais presentes

Além da entrada free, os papais podem ganhar mais dois presentes. Todas as pessoas que comprarem os ingressos na loja virtual até domingo (9), concorrem a um passeio de Mustang ou Camaro no Super Carros de Foz do Iguaçu. É a campanha “Super Pai de Super Carro”.

Também está sendo realizado um sorteio na página do Instagram do atrativo: @dreamsfoz. O ganhador poderá escolher entre um passeio de Camaro SS V8 425 cv ou de Mustang GT V8 590 cv.

Para mais informações, acesse a página no Facebook: https://www.facebook.com/DreamsParkShow ou no Instagram @DreamsFoz. O endereço é Avenida das Cataratas, 8100.