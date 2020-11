Professor destaca a importância da utilização de estudos da Neurociência na elaboração de políticas públicas

O Paraná passa pela maior crise hídrica da história. Qual mensagem teria um melhor apelo: “economize água, pois pode faltar” ou “todos os vizinhos estão economizando?”. O estudo do cérebro, por meio da neurociência, pode ter mais influência na construção de políticas do que se imagina. Este foi o tema da palestra on-line “Aplicações das Neurociências nas Políticas Públicas”, ministrada nesta quinta-feira (05) pelo professor Matheus Milan. O evento faz parte do ciclo de palestra promovidas pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, em parceria com a Escola da Magistratura Federal (Esmafe).

O palestrante, Matheus Milan, é professor e neurocientista. Com uma série de exemplos, artigos e pesquisas científicas sobre a atuação do cérebro nas decisões humanas, ele demonstrou como este conhecimento pode ser aplicado por gestores na elaboração de políticas públicas. O professor mostrou como melhorar a comunicação e ter mais resultados em campanhas educativas, por exemplo. “Entender isso nos possibilita a criar novas questões para as políticas públicas”, disse.

Segundo o especialista, conhecer os mecanismos de funcionamento do cérebro pode ajudar os gestores. “Com os conhecimentos do cérebro, da mente e do comportamento humano, os agentes públicos possuem a oportunidade de aplicar as informações práticas das neurociências, psicologia e economia comportamental na arquitetura das políticas e, assim, transformar essas oportunidades em intervenções governamentais mais efetivas e eficientes”, ensinou.

Ele exemplificou a questão do ensino escolar. De acordo com estudos apresentados por Matheus Milan, políticas públicas que só focam a mensagem no valor da educação podem ser ineficientes. É mais significativo ressaltar que a construção da inteligência do aluno não é puramente genética. “Deve-se mostrar que disciplina, esforço e persistência influenciam muito mais”, explicou. Em outra pesquisa, o professor demonstrou que incentivos que possibilitam perdas podem gerar mais resultados que as que promovem ganhos; ou que incentivos não-financeiros podem ter mais resultados no desempenho escolar; e que, por fim, estes incentivos devem ser imediatos.

“Com os estudos das neurociências e psicologia comportamental evolutiva, é conhecido que nós, seres humanos, tendemos a evitar muito mais as perdas a ter ganhos de valor equivalente”, disse Milan, citando trecho de outra pesquisa. Neste sentido, campanhas públicas podem ter muito mais resultado se focadas nas perdas que podem acontecer se determinado comportamento não for adotado.

É, por exemplo, a questão de economia de água. Demonstrar como toda a sociedade já tem economizado água tem um resultado mais efetivo que apenas pedir que as pessoas deixem de desperdiçar. “O papel do agente público é articular estas ideias para que, em conjunto, possamos viver em sociedade”, afirmou o estudioso.

O evento, que encerrou mais um ciclo de palestras promovido pela Escola do Legislativo, foi transmitido ao vivo pela TV Assembleia, canal aberto 10.2 e 16 pela Claro/Net, e pelas redes sociais da Assembleia Legislativa.

Currículo – Matheus Milan é especialista em Neurociência e Psicologia aplicada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo. É membro pesquisador do Laboratório Interdisciplinar de Neurociências Clínicas da Escola Paulista de Medicina (EPM – UNIFESP) e coordenador da primeira pós-graduação no Brasil em “Neurociência aplicada ao Direito e Comportamento Humano”, da Escola da Magistratura Federal do Paraná (ESMAFE – PR). Também é professor convidado da Pós-Graduação em Neuropsicologia, na Universidade Municipal de São Caetano do Sul e UNIFAE, além de mestre em Administração com ênfase em Neuromarketing pela Florida Christian University (Orlando/EUA – 2016).

Escola do Legislativo – O ciclo de palestras promovidas pela Escola do Legislativo abordou temas atuais e teve boa participação de público. No dia 8 de outubro o tema foi a “Reforma da Previdência no Paraná”, apresentada pela especialista no assunto, a advogada Melissa Folmann; no dia 22, o juiz federal Vicente de Paula Ataíde Júnior abordou o tema “Os avanços legislativos e jurisprudenciais em direito animal”. Todas as aulas podem ser assistidas no canal do Youtube da Assembleia Legislativa do Paraná.